Токаеву доложили о развитии Жанаозена

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Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о развитии Жанаозена, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял акима Мангистауской области Серикбая Трумова. Президент заслушал отчет о социально-экономической ситуации в регионе, предпринимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса, а также о ходе реализации комплексного плана развития города Жанаозен», — говорится в сообщении в среду.

Также Токаев был проинформирован о диверсификации экономики области, развитии обрабатывающей промышленности, транспортно-логистической отрасли и туризма, мерах по поддержке микрокредитования в сельском хозяйстве.

«Глава государства дал Серикбаю Трумову ряд поручений, в том числе по обеспечению стабильного развития региона, укреплению его промышленного и инвестиционного потенциала, реализации проектов в туристической отрасли и борьбе с коронавирусом», — добавили в Акорде.

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