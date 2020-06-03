Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ — Около 130 заведений закрыли за три дня в Нур-Султане за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«В Нур-Султане за несоблюдение санитарных норм с 1 по 3 июня закрыли почти 130 заведений. 3 июня мониторингом было охвачено почти 150 объектов, 52 из них закрыли. В их числе кафе, рестораны, бары (за услуги по предоставлению кальяна), салоны красоты, автомойки и так далее», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, ранее закрытые за несоблюдение саннорм предприятия, после устранения замечаний возобновили свою работу — со строгим соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических норм.

«Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса. Масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей, в автобусах, магазинах и других закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае несоблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований, город будет вынужден вернуться к прежнему жесткому режиму карантина», — резюмируется в сообщении.