Акимат Алматы предлагает трудоустройство со средней зарплатой Т85 тыс. — Т120 тыс.

Алматы. 4 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы можно получить работу со средней зарплатой Т85 тыс. — Т120 тыс., заявил заместитель руководителя управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы.

«Заработная плата в среднем составляет от Т85 тыс. до Т120 тыс. Это не предел, есть заработная плата и по Т300 тыс. и Т200 тыс., в зависимости от квалификации и характера работы», -сказал Алкебайулы на онлайн-брифинге по вопросам занятости населения в четверг.

По его словам, трудоустройство проходит по следующим профессиям: бетонщик, арматурщик, маляр, сварщик, повари другие.

«На сегодня, с начала года более 27 тыс. человек обратились в центр занятости населения. Трудоустроено на сегодня 13,5 тыс.. в том числе, по Дорожной карте занятости — 5,5 тыс. человек, именно по рабочим специальностям», — сказал Алкебайулы.

На сегодня планируется, по его данным, создание по Дорожной карте занятости порядка 26 тыс. рабочих мест, в том числе через центр занятости будет охвачено порядка 13 тыс. человек.