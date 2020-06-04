Токаев возложил цветы к стеле памяти сотрудников органов КНБ

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к стеле памяти сотрудников органов комитета национальной безопасности (КНБ) РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Токаев провел расширенное заседание коллегии КНБ с участием руководящего состава центрального аппарата и территориальных подразделений КНБ. Перед совещанием глава государства возложил цветы к стеле памяти сотрудников органов КНБ, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также осмотрел экспозицию реконструированного в 2017 году музея центрального аппарата КНБ, который охватывает историю развития комитета с момента обретения Независимости», — говорится в сообщении в четверг.

Также сообщается, что в ходе заседания глава государства заслушал доклад председателя КНБ Карима Масимова и информацию руководителей структурных и территориальных органов комитета.

«В завершение мероприятия президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию системы национальной безопасности», — резюмируется в сообщении.