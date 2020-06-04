Дело о попытке подкупа Амангельды Батырбекова: «Антикор» заявил о начале расследования

Туркестан. 4 июня. КазТАГ – Антикоррупционная служба заявила о начале расследования в отношении отдела образования Келесского района Туркестанской области, передает корреспондент агентства.

«Проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования Келесского района. Он подозревается в подкупе свидетеля в сумме Т5 млн по уголовному делу, расследуемому ОП Сарыагашского района», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Напомним, 8 февраля журналист Амангельды Батырбеков сообщил МИА КазТАГ, что в 2019 году по жалобе частного обвинения начальника отдела образования Келесского района Бахтияра Абдиева его признали виновным по части 3 статьи 130 УК и части 2 статьи 131 (оскорбление) УК РК, приговорив к двум годам трем месяцам лишения свободы. Однако 9 января 2020 года апелляционная коллегия областного суда полностью оправдала журналиста и принесла ему извинения. Также журналист сообщил, что в отношении Абдиева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 420 УК РК (заведомо ложные показания). По данной статье Абдиеву грозило до шести лет ограничения либо лишения свободы. 27 мая Батырбеков сообщил агентству, что Абдиев пытался подкупить его и пытался передать через посредника взятку в размере Т5 млн в обмен на изменение показаний и непрепятствование прекращению уголовного преследования.