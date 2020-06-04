Аппарат Верховного суда РК готовится потратить за год почти Т64 млн на SMS-уведомления

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Аппарат Верховного суда Казахстана готовится потратить за год почти Т64 млн на SMS-уведомления, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)»; наименование – услуги рассылки информации посредством сотовой связи; дополнительная характеристика — услуги «SMS уведомление» для судебных органов Республики Казахстан; плановая сумма (за один год – КазТАГ) – Т63 794 642,86», — говорится в описании к лоту, опубликованному в четверг на портале государственных закупок.

Прием стартовал 4 июня в 12.09 и продлится до 14.30 11 июня.

«Предлагаемая услуга «SMS уведомление» должна обеспечивать: М001 Заголовок SMS-сообщения должен быть SUD.KZ по всем операторам сотовой связи Республики Казахстан, в случае технической возможности; Отправка SMS уведомлений на операторы сотовой связи Республики Казахстан, в том числе в роуминге по сетки: 1. Kcell/Activ – 4 500 000 SMS, 2. Beeline – 2 430 000 SMS, 3. Altel/Tele2 – 2 000 000 SMS», — сказано в технической спецификации конкурса.