Арест главкультуры Нур-Султана оказался связан с Т195 млн на празднование Наурыза

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Арест руководителя управления культуры и спорта Нур-Султана Нурлана Сыдыкова оказался связан с Т195 млн на празднование Наурыза, передает корреспондент агентства.

«Проводится досудебное расследование в отношении руководителя управления культуры и спорта города Нур-Султан. Он подозревается в получении взятки в размере Т10 млн за покровительство по заключенному договору о государственных закупках на оказание услуг по проведению мероприятий в честь празднования «Наурыз мейрамы-2020» на общую сумму Т195 млн. С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в четверг в антикоррупционной службе.

Напомним, 1 июня МИА КазТАГ со ссылкой на источник сообщало, что арестован руководитель управления культуры Нур-Султана Нурлан Сыдыков. 3 июня региональное издание Kokshetau Asia сообщило, что задержание Сыдыкова связано с ледовым дворцом «Алау».