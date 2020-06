На первый взгляд может показаться, что между Сингапуром и Казахстаном мало общего. И не многие знают о том, что у этих двух стран сложились уникальные взаимоотношения

Издание TODAYonline опубликовало статью чрезвычайного и полномочного посла Сингапура в Республике Казахстан Зулькифли бин Бахаруддина под названием «What’s there in Kazakhstan?’? Plenty for Singapore businesses in a post-Covid world» — «А что там в Казахстане есть? Много чего интересного для сингапурских компаний в контексте постковидного мира».

В ней говорится так: «Глобальная пандемия унесла сотни тысяч жизней и еще миллионы людей пострадали от ее негативных экономических последствий. Хотя борьба с этой болезнью будет долгой, мы должны планировать будущее, поскольку эпидемия коронавируса обязательно закончится.

Главное внимание многих лидеров по всему миру сейчас сосредоточено на том, как же перезапустить глобальную экономику, которая должна будет сильно отличаться от той, какой она была в прошлом. В основе этого вопроса лежит весьма и весьма непростая задача восстановления цепей поставок, которые были нарушены, и возрождения торговли, которая резко снизилась.

Этот вопрос особенно актуален для Сингапура, поскольку торговля является источником жизненной силы для нашей экономики.

Чем больше я размышляю над этим вопросом, тем сильней я убеждаюсь в том, что у Сингапура и Казахстана есть возможности для налаживания более тесного двустороннего сотрудничества.

Мне как послу Сингапура в Казахстане сингапурцы часто задают такой вопрос: что есть такого примечательного в этой центрально-азиатской стране, находящейся на расстоянии свыше 6 тысяч километров, и почему люди должны обращать на нее внимание?

Сама по себе такая постановка вопроса не лишена резона. Компании, желающие расширить свою деятельность посредством выхода на зарубежные рынки, зачастую первым делом обращают свои взоры на соседний регион ввиду культурной схожести и связанных с близостью родины удобств.

Предпринимательская среда в Сингапуре сегодня такова, что компании зачастую предпочитают выходить на зрелые рынки вместо того, чтобы пойти на более рискованный шаг, чтобы оказаться первопроходцем на развивающихся рынках, как это делали наши предшественники.

Но в нынешнем сложном постковидном мире это именно то, что должны делать сингапурцы, и Казахстан предлагает нам новые возможности.

На первый взгляд может показаться, что между Сингапуром и Казахстаном мало общего. И не многие знают о том, что у этих двух стран сложились уникальные взаимоотношения.

Бывший премьер-министр Ли Куан Ю нанес свой первый визит в Казахстан в сентябре 1991 года, вскоре после распада Советского Союза (в действительности Советский Союз официально был распущен в декабре 1991 года — авт). Первый президент Казахстана, господин Нурсултан Назарбаев пригласил господина Ли с тем, чтобы послушать советы гостя касательно потенциальных реформ по переводу своей экономики на рыночные рельсы.

Ли Куан Ю встретился с Нурсултаном Назарбаевым во время визита в Казахстан в 1991 году. (Фото предоставлено посольством Казахстана в Сингапуре)

Тогда Ли признал, что распад Советского Союза даст толчок формированию нового мирового порядка. Он также усмотрел в богатом ресурсами Казахстане стремление к экономическому развитию. В случае роста значения центрально-азиатского региона Сингапур преуспел бы в деле установления связей с этой частью мира.

С другой стороны, Казахстан обрел в лице Сингапура — маленькой страны без внутренних районов, которая сумела успешно подключиться к глобальному миру и сохраняла свою значимость в течение многих лет — экономический и политический образец, с которого он мог бы брать пример».

