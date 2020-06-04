Замакима района в Каскелене подозревается во взятке на Т32,5 млн по объекту госпрограммы

Талдыкорган. 4 июня. КазТАГ – Заместитель акима Карасайского района Алматинской области подозревается в получении взятки в размере Т32,5 млн по объекту государственной программы, сообщает антикоррупционная служба.

«Начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Карасайского района области и представителя ТОО по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Они подозревается в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора о государственных закупках в виде взятки в особо крупном размере в сумме Т32 543 424», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Взятку, по версии следствия, замакима получил «от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении строительства объекта Карасайского района Алматинской области – вторая очередь на сумму Т656 075 430 по государственной программе «Дорожная карта 2020».