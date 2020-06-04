Дефицит ученических мест в школах Казахстана составляет почти 170 тыс. – МОН

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дефицит ученических мест в школах Казахстана составляет почти 170 тыс., сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

По информации Аймагамбетова, дефицит ученических мест в школах Казахстана составляет 168 498. При этом самый большой дефицит наблюдается в Туркестанской области – 27 388, в Алматы – 25 951 и в Алматинской области – 19 392. В Нур-Султане, Шымкенте и Жамбылской области дефицит ученических мест превышает 12 тыс.

Меньше всего дефицит в Костанайской области – 914 мест, СКО – 724 и ЗКО – 595.

Кроме того, Аймагамбетов сообщил, что в Казахстане 54 аварийные школы, а 183 школы работают в три смены.