Зерновой олигарх Розинов оправдан

Костанай. 4 июня. КазТАГ – Зерновой олигарх – владелец ТОО «Иволга-Холдинг» Василий Розинов оправдан, передает корреспондент агентства.

«Розинов освобожден от уголовной ответственности, его действия переквалифицированы. Защита добилась признания того, что известнейший казахстанский бизнесмен незаконно получил кредит (а не совершил мошенничество). Таким образом, приговор суда первой инстанции отменен и вынесен новый», — сообщил в четверг известный костанайский журналист Стас Киселев.

Он отметил, что формально Розинов признан виновным в преступлении небольшой тяжести и освобожден от уголовной ответственности за сроком давности.

«Розинову вернут внесенный ранее залог, никаких материальных последствий для него по итогам рассмотрения этого дела нет. Все ранее назначенные ограничения теперь с него сняты. По мнению адвоката Константина Геращенко, добивавшегося оправдательного приговора, суд нашел сбалансированное решение вопроса Розинова, продемонстрировав приверженность принципу законности», — добавил Киселев.

Напомним, 2 марта суд №2 в Костанае приговорил Розинова к 2,5 годам ограничения свободы по обвинению в причинении крупного имущественного ущерба по делу о долге «Иволга-Холдинга» перед Евразийским банком развития (ЕАБР). Как сообщили в суде, ТОО «Иволга-Холдинг» на основании договора о предоставлении не возобновляемой кредитной линии от 7 июля 2011 года получило ЕАБР кредит в размере $80 млн, из которых возвратило основной долг в размере $30 млн и вознаграждение $13 821 474,77. По версии следствия, бизнесмен при получении кредита якобы ввел ЕАБР в заблуждение, «представив банку не полный пакет документов по своей задолженности перед другими финансовыми институтами, и причинил ЕАБР материальный ущерб».

Сам Розинов вину в предъявленном обвинении не признал, суду пояснил, что он не имел намерения на хищение денежных средств банка. По словам Розинова, денежные средства вложены в производство, оставшуюся часть долга не смог вернуть по причине не урожайности в последние годы и девальвации тенге. Доводы подсудимого нашли свое подтверждение в судебном заседании.