Дополняющие полномочия президента РК поправки принял сенат

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Депутаты сената парламента РК приняли во втором чтении Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения».

«Целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства по вопросам подготовки государства к обороне в условиях современных угроз и вызовов. Законопроектом вносятся поправки в Трудовой кодекс и Законы Республики Казахстан «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О государственных секретах», «О военном положении», «Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан», «Об образовании» и «О воинской службе и статусе военнослужащих», — говорится в заключении сената по законопроекту в четверг.

При этом отмечается, что задачами законопроекта являются:

— уточнение и дополнение полномочий президента, реализуемые им как в период военного положения, так и до его введения, а именно: утверждение порядка применения мер военного положения; утверждение положений о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил, об организации деятельности правительства в период военного положения, о советах обороны областей, городов республиканского значения, столицы;

— наделение правительства полномочиями, позволяющими ему утверждать положения о министерствах на период военного положения, обеспечивать выполнение мероприятий по оперативному оборудованию территории в интересах обороны;

— образование при введении военного положения советов обороны областей, городов республиканского значения, столицы, непосредственное руководство которых возлагается на акимов;

— наделение организаций высшего образования правом на возмездной основе осуществлять подготовку студентов на военных кафедрах по программе сержантов запаса.

Также министерство обороны определяется уполномоченным органом в сфере территориальной обороны и за ним закрепляется право утверждения мобилизационного плана Вооруженных сил.

«Ожидаемым результатом принятия законопроекта является создание правовых условий для функционирования государства при введении военного положения», — говорится в заключении.