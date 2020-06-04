Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ — Дожди с грозами и туман ожидаются на севере и в центре Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике пройдут дожди с грозами, местами ожидаются усиление ветра, в Кызылординской области с пыльной бурей, на севере и в центре – ночью и утром туман, на севере возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, во второй половине дня порывы 15-18 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +8+10.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +22+24.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +37+39, ночью +20+22.

В Северо-Казахстанской области ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Павлодарской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +16+21, ночью +8+13.

В Карагандинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +9+14.

В Акмолинской области днем ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +6+11.

В Мангистауской области ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, ожидается местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге сохраняется сильная жара. Днем +30+35 (на побережье +25+30), ночью +20+25.

В Атырауской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге сохраняется очень сильная жара. Днем +30+35, ночью +20+25.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +8+13.

В Кызылординской области без осадков, ожидается местами усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, на юге сохраняется очень сильная жара, ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +39+44, ночью +20+25.

В Актюбинской области днем ожидается небольшой дождь, ночью без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Туркестанской области без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется сильная жара, на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +24+29.

В Жамбылской области без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется сильная жара, на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +21+26.

В Западно-Казахстанкой области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем ожидается местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Костанайской области без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Алматинской области без осадков, сохраняется сильная жара. Днем +33+38, ночью +19+24.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды, значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.