Зачем они сказали «до»?

Захотят ли квази увеличить свои дивиденды в пользу государства в 15 раз?

Должно ли обсуждаться в нашей стране требование правительства, адресованное квазигосударственному сектору? Можно ли игнорировать поручение главы государства о выплате дивидендов?

Нет, и еще раз нет. В идеальном государстве это невозможно. Но только не у нас. Власть, потребовав от национальных холдингов оплатить дивиденды акционеру – правительству или конкретному министерству, столкнулась с тем, что желания у квази делиться доходами нет.

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Интернет-газета ЗОНАКЗ в начале апреля писала о том, что вся информация, как, например, главный холдинг страны считает дивиденды, засекречена. Дивиденды за прошлый год оплачиваются с большим временным лагом. Хваленое заграничное корпоративное управление не добавляет прозрачности в этом процессе.

А тут требование – оплатить до 100% дохода в качестве дивидендов. Это пресловутое «до» — как оно вообще появилось в речи президента Токаева и в постановлении правительства? Кто их так «подставил»?

Нефтяное «дно», скатывание экономики в отрицательную зону роста, необходимость социальной поддержки каждого второго работоспособного гражданина страны, уже не говоря о социально уязвимых группах населения, – с этим вызовами трудно было бы справиться даже и в том случае, если бы наша экономика была прекрасно диверсифицирована и сбалансирована. Но у нас – всем известная зависимость от нефтяной иглы.

Национальный фонд – как палочка-выручалочка. Но и его ресурсы не безграничны. И поэтому как никогда раньше нужны новые источники национального дохода – да хотя бы дивиденды, которые квазигосударственный сектор никогда, можно сказать, и не платил: как подсчитал Счетный комитет, с 2015 по 2019 год объем выплаченных государству дивидендов – символические 6,6% (!) от чистого дохода.

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Если составить предварительный рейтинг по оплате дивидендов в пользу государства, то получится следующая картина (по убывающей, в процентах от чистого дохода).

100% чистого дохода направит в доход республиканского бюджета компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания». Размер дивидендов за 2019 год составит 817,7 млн. тенге. Единственный акционер – правительство РК.

100% чистого дохода направит национальный оператор по магистральному нефтепроводу КазТрансОйл. За 2019 год он выплатит дивиденды в размере 45,1 млрд. тенге. Такое решение принято общим собранием акционеров. Более того, КазТрансОйл направит на выплату дивидендов ещё 264 млн. тенге нераспределенной прибыли прошлых лет. Публичная компания: мажоритарный акционер – КазМунайГаз (90%).

74% чистой прибыли, или 12,7 млрд. тенге, направит на выплату дивидендов национальный оператор единой электроэнергетической системы KEGOC. Всего за прошлый год чистая прибыль компании составила 40,7 млрд. тенге. За первое полугодие она уже выплатила дивиденды в размере 17,4 млрд. тенге. Публичная компания: мажоритарный акционер – АО «ФНБ «Самрук-Казына» (90%).

Менее 50% выплатит национальная компания по импорту–экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций. На выплату дивидендов компания направит 99 млрд. тенге. Чистая прибыль «Казатомпрома» на 1 января 2020 года составила более 213,7 млрд тенге. По итогам 2018 года «Казатомпром» выплатил дивиденды своим акционерам в 2019 году в сумме более 80 млрд. тенге, что составляет 21,04% от чистой прибыли (380,3 млрд тенге). Публичная компания: мажоритарный акционер – АО «ФНБ «Самрук-Казына» (85,08%).

30%. Единственный акционер (АО «НУХ «Байтерек») АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» утвердил годовую финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода компании за 2019 год. Всего компания заработала за прошлый год 8,5 млрд. тенге, а дивидендами выплатит только 30%, то есть 2,5 млрд. тенге. Кстати, за год компании удалось нарастить чистую прибыль почти вдвое с 4,5 млрд. тенге в 2018 году.

30% чистого дохода или 4,7 млрд. тенге из 15,8 млрд. тенге направит на выплату дивидендов Байтерек девелопмент. Единственный акционер — АО «НУХ «Байтерек».

30% чистой прибыли или 8,2 млрд тенге из 27,6 млрд. выплатит в качестве дивидендов Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана. Единственный акционер — АО «НУХ «Байтерек».

15%, или 8,5 млрд. тенге направит национальный оператор Казахтелеком на выплату дивидендов. Чистая прибыль компании в 2019 году составила 57 млрд. тенге. Акционеры: АО «ФНБ «Самрук-Казына» (52%) и SKYLINE INVESTMENT COMPANY S.A. (Люксембург) (24,95%).

7,05% чистой прибыли национальная компания КазМунайГаз направит на выплату дивидендов по итогам 2019 года. В абсолютном выражении это 81,7 млрд. тенге. Компания сообщила, что это примерно в два раза больше, чем годом ранее. В 2018 году прибыль составила 694 млрд. тенге, и компания выплатила почти 37 млрд. тенге дивидендов. В 2019 году чистая прибыль КМГ составила 1,158 трлн. тенге. Простой арифметический подсчет показывает, что дивидендные выплаты от чистой прибыли немного увеличились – с 5,3% в 2018 году до 7,05% в 2019-м. Акционеры компании – АО «ФНБ «Самрук-Казына» (90%) и Национальный банк РК (10%).

0%. Единственный акционер АО «Samruk-Kazyna Construction» (АО «ФНБ «Самрук-Казына») утвердил годовую финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода компании за 2019 год. Чистый доход компании за 2019 года в размере 6,7 млрд. тенге решено оставить в распоряжении компании для развития.

0%! АО «КазТрансГаз» утвердило годовую финансовую отчетность компании и приняло решение не распределять чистый доход за 2019 год, который составил. 334,3 млрд тенге. 100% акций КазТрансГаз владеет АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

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Большинство квази – это «дочки» известных холдингов, и те уже протестировали «предел допустимого». По крайней мере, публичного порицания за то, что они не выполняют постановление правительства и поручение президента, не последовало. А, значит, можно тестировать новые уровни, уклоняясь от своего долга.

В то же время материнские компании, которые, как акционеры, получают эти дивиденды от «дочек», будут принимать собственные решения о размере дивидендов, которые они заплатят правительству. И это будет интересное зрелище, поскольку они выплатят ровно столько, сколько посчитают нужным. Так, как это делали всегда.

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