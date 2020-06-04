Минфин РК изменил состав комиссии по жалобам на налоговые и таможенные проверки

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Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Министерство финансов (МФ) РК изменило состав комиссии по жалобам на налоговые и таможенные проверки.

«В Казахстане в составе апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб по налоговым и таможенным проверкам обязательно участие члена-представителя ведомства уполномоченного органа. При рассмотрении комиссией жалоб по налоговым и таможенным проверкам от НПП РК «Атамекен» участвуют представители, курирующие соответствующее направление», — следует из приказа министра финансов РК «О внесении изменений в приказ МФ РК «Об утверждении положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на уведомление о результатах проверки и (или) уведомление об устранении нарушений».

Также, согласно документу, решение комиссии по жалобе принимается открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании, при их подсчете за НПП «Атамекен» учитывается один голос.

Как отмечается в документе, в случае равенства голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

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