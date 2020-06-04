Первый замакима Атырауской области стал вице-министром труда и соцзащиты населения РК

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ — Первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов стал вице-министром труда и социальной защиты населения РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Шапкенов Серик Жамбулович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК», — говорится в сообщении в четверг.

Шапкенов трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем в Западно-Казахстанском государственном университете. В разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области. В 2012-2015 годы был первым заместителем акима ЗКО, с 2015 по 2016 годы – государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК, с 2016 по 2018 годы – акимом Атырау, а с 2018 года по настоящее время – первым заместителем акима Атырауской области.