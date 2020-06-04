Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Видеозаписи судебных заседаний больше не будут выдавать в Казахстане.

«В связи с принятием поправок в ГПК (Гражданский процессуальный кодекс – КазТАГ), предусматривающих исключение предоставление копии видеозаписи», — говорится в обосновании к проекту поправок в правила технического применения средств аудио-, видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода судебного заседания, хранения и уничтожения аудио-, видеозаписи, доступа к аудио-, видеозаписи.

Если ранее стороны процесса имели право на получение копий аудио-, видеозаписей судебных заседаний, то теперь они смогут получить только аудиозаписи.

Напомним, 14 января стало известно, что двоих адвокатов – Аманжола Мухамедьярова и Ерлана Газымжанова – судят в Нур-Султане за публикацию скандального видео из зала суда – фрагментов аудио- и видеофиксаций судебного заседания с неэтичным поведением одного из судей в соцсети.

В размещенной в этот же день на сайте КазТАГ реплике агентство описало ситуацию, когда после двух запросов в Верховный суд (ВС) РК так и осталось непонятным, имеют ли право граждане Казахстана, которые не участвовали в судебных заседаниях, получить на бесплатной основе копии протоколов, аудио- и видеозаписи открытых судебных заседаний по уголовным делам.

17 января сообщалось, что иск адвокатов к департаменту по обеспечению деятельности судов о признании противоречащим закону и недействительным приказа ИО руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде (ВС) РК о выдаче копии аудио-, видеозаписей судебного заседания рассмотрели в Нур-Султане. Тогда же стало известно, что дело по рассмотрению данного иска в итоге было прекращено. Однако уже 26 февраля выяснилось, что Газымжанова и Мухамедьярова все же лишили лицензий.

20 мая Газымжанов сообщил, что апелляция отменила решение Сарыаркинского районного суда Нур-Султана о лишении его адвокатской лицензии.