Караганды. 4 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Территорию города Балхаш намерены расширить почти на 9 тыс. га.

«Согласиться с совместным постановлением акимата Карагандинской области от 26 февраля 2020 года №11/06 и решением Карагандинского областного маслихата от 27 февраля 2020 года №499 (…) об изменении границ (черты) города Балхаш и Актогайского района Карагандинской области путем передачи части земель Актогайского района общей площадью 8744 гектаров в границы (черты) города Балхаш», — говорится в проекте постановления правительства.

Из пояснительной записки акима Карагандинской области Жениса Касымбека следует, что основанием для проекта решения является протокол совещания проектного офиса правительства РК от 29 ноября 2019 года по вопросу развития Балхашской курортной зоны и протокол схода жителей поселка Шубартубек и Торангалыкского сельского округа Актогайского района №4 от 4 сентября 2019 года.