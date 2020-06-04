Сенат РК принял поправки по вопросам проведения лотерей

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Депутаты сената парламента РК приняли проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности».

«Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также законы «О рекламе» и «О лотереях и лотерейной деятельности», — говорится в заключении сената в четверг.

При этом отмечается, что ожидаемыми результатами принятия законопроекта будут усиление защиты прав и законных интересов граждан, обеспечение прозрачности и максимальной открытости проведения лотереи, наделение уполномоченного органа возможностью оперативного регулирования лотерейной деятельности.

Как сообщается, замечаний и предложений по законопроекту постоянные комитеты сената не высказали.