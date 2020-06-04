«Один из главных вопросов — будет ли Касым-Жомарт Токаев создавать собственную партию?». «Эхо кордайских событий: на что надеяться национальным меньшинствам?». «Казахстан вне ЕАЭС: бегство от реальности». «Яблоко от яблони: кем работают дети чиновников?»

Сетевой Казахстан 4 июня 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев обратился к казахстанцам в связи карантином» — Заражение граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны к/ вируса, что подтверждает ВОЗ. Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания.

«Сагинтаев попросил Премьер-министра вернуть Кок-Жайлау в Нацпарк» — Регулярно встречаюсь с экологами. Много разговоров о судьбе Кок-Жайлау. Чтобы поставить точку, сегодня обратился с письмом на имя Премьер-министра страны с просьбой вернуть эти земли из запасов города в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

AZATTYQ . ORG . ««Неуместные слова». Что стоит за интервью Токаева российскому изданию?» — 3 июня российская газета «Комсомольская правда» на своем сайте опубликовала интервью с президентом Казахстана Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ. Большая часть из 15 заданных вопросов связана с казахстанско-российскими отношениями, в том числе в рамках ЕАЭС, несколько — с положением русского населения страны. Азаттык спросил у экспертов, что они думают по поводу мнений, высказанных Токаевым в этой беседе. По мнению политолога Талгата МАМЫРАЙЫМОВА, единственной целью интервью было смягчить прозвучавшую из уст Токаева на онлайн-встрече ЕАЭС в мае критику стратегического документа.

MK — KZ . KZ . «Что является причиной споров вокруг Евразийского союза» — Критики и «борцы с ЕАЭС» явно оживились после 19 мая, когда прошло заседание высшего Евразийского экономического совета, где лидеры стран союза решили отправить проект стратегии евразийской интеграции на 2020-2025 годы на доработку, согласовать его и принять в новой редакции осенью. В частности, Президент Казахстана ТОКАЕВ в ходе обсуждения заявил, что предложенная модель интеграции не учитывает особенности национально-правовых систем государств-членов, не отвечает принципу разумной достаточности, и такой подход, по его словам, приведет к отторжению стратегии национальным общественным мнением, поскольку стратегия ограничивает суверенные права правительств и парламентов.

«Казахстан как часть ГУЛАГовского архипелага» — Многострадальная казахстанская земля в 30-50-е годы прошлого века оказалась местом ссылок для тех, кого злая рука судьбы вырвала из родных мест. Сколько же их было — замученных непосильным трудом, расстрелянных и униженных? Чей больной рассудок выбрал Казахстан в качестве одного из самых больших островов ГУЛАГовского архипелага — Карлаг, Степлаг, АЛЖИР, а в них сотни тысяч вынужденных поселенцев — немцев, ингушей, корейцев, поляков, русских и украинцев?

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Казахстан вне ЕАЭС: бегство от реальности» — Печальные песни, насколько нам не выгодно участие в Евразийском союзе, отражают правду жизни и исполняются в традиционном для наших краев стиле «что вижу, то и пою». Да, положение Казахстана в Евразийском экономическом союзе пока для нас невыгодно – в силу сегодняшнего фактически только торгового формата ЕАЭС, и в силу нашей неспособности успешно торговать чем-либо еще, кроме природного сырья, которого и в той же России достаточно. Однако вне ЕАЭС та же самая невыгодная для нас торговля станет невыгоднее вдвойне.

NOVGAZ.COM . «В противовес «Нур-Отану»?» — По сообщениям из Акорды Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» по вопросам парламентской оппозиции». Этот документ предусматривает появление в казахстанском Парламенте оппозиции. Депутатов партий, представляющих парламентскую оппозицию, наделили правом не только выступать на парламентских слушаниях и на совместных заседаниях Палат, но и инициировать тематику парламентских слушаний.

365 INFO . KZ . «Каких политических событий ждать в 2020 году?» — На 2020 год выпадает несколько больших политических кампаний, которые политолог Данияр АШИМБАЕВ проанализировал на своей странице в Facebook. Один из главных вопросов сейчас — будет ли Касым-Жомарт ТОКАЕВ создавать собственную партию? Эксперт не думает, что Касым-Жомарт Токаев станет создавать собственную новую партию, поскольку это будет означать разрыв с Елбасы — «Нұр Отан» в определенной мере это символ, и его показатели на выборах — это и оценка населением действующего президента. Кроме того, на уровне регионов вертикали первого и второго президентов на данный момент персонифицированы в одних и тех же фигурах. Токаев в определенной степени дистанцировался от «Нұр Отана», но партия тянула на себе прошлогодние президентские выборы, и у нее есть, скажем так, неоплаченные векселя.

«Коронавирус и карантин стимулируют коррупцию» — Открывшиеся после карантина предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) находятся под пристальным вниманием проверяющих, которые порой не против заработать на коронавирусе. Чтобы вернуться к работе, субъекты МСБ должны соблюдать множество санитарных требований. До карантина проверки МСБ были редким явлением, но в новых реалиях это необходимость, которая становится и новой возможностью для коррупционеров.

EXCLUSIVE . KZ . «Яблоко от яблони: кем работают дети чиновников?» — Совпадение ли то, что среди детей чиновников и депутатов сплошь успешные бизнесмены и политики? Порой отпрыски самых влиятельных людей Казахстана ничуть не уступают родителям в успешности и громкости своего имени. Обязаны ли они всем, чего «добились», своим семьям – для многих вопрос риторический. Тем не менее, в этом материале мы собрали самых «золотых» деток политических фигур нашей страны, которым посчастливилось «родиться с серебряной ложкой во рту» и совершить стремительный карьерный рост.

EHONEWS . KZ . «Эксперт: самое главное, чтобы Казахстан не превратился в полигон открытого противостояния США и Китая» — Ведущий специалист Центра Анализа интеграционных процессов стран Центральной Азии Улугбек БАБАГУЛОВ — Мы должны понимать, что отношения между США и Китаем только обостряются… Это не просто рецидив торговой войны, а уже метод прямого давления на своих конкурентов. То есть, экономические противоречия неизбежно превращаются в политические и смещение орбиты интересов Нур-Султана в сторону Вашингтона будет болезненно воспринято соседями. Усиление присутствия американского капитала и корпораций создает основы того, что страна превратится в полигон этого противостояния между супердержавами, а нашему народу от этого не поздоровится.

CAMONITOR .KZ . «Эхо кордайских событий: на что надеяться национальным меньшинствам?» — Скоро исполнится четыре месяца со дня событий в Кордайском районе. Однако то ли государство сильно отвлеклось на борьбу с эпидемией коронавируса, то ли оно в принципе не знает, как действовать в подобных ситуациях, но ни созданная тогда правительственная комиссия, ни следственные органы, призванные выяснить обстоятельства погромов, до сих пор не озвучили результаты своей работы. Непонятно и то, как власть намерена выстраивать свою политику в сфере межэтнических отношений, чтобы не допустить подобного впредь. Дискуссию на эту тему мы решили продолжить с известным правозащитником, общественным деятелем Евгением ЖОВТИСОМ.

MATRITCA . KZ . Ислам КУРАЕВ, политолог – «Фонд Birgemiz запускает третью волну акции помощи. Возникает вопрос «зачем?»» — Н.НАЗАРБАЕВ провёл встречу с Б.БАЙБЕКОМ и поручил организовать третью волну единовременных выплат в размере 50 тысяч тенге. Лидер партии «Nur Otan» отметил, что уже на этой неделе адресная финансовая помощь дополнительно будет оказана порядка 110 тысячам семей из числа нуждающихся жителей малых городов, сёл и близлежащих к крупным городам населенных пунктов. Как вы понимаете, речь пойдет о Фонде «Birgemiz».

EXPRESS — K . KZ . «Кайрат Келимбетов: кризис показывает, что Казахстану надо определиться со своей стратегией экономического развития» — Некоторые страны выйдут из нынешнего кризиса укрепленными, хотя большинство, наверное, ослабнут. Но экзамен на экономическое выживание придется сдавать всем: правительствам, обществу, конкретным людям. Эти слова одного из участников конференции Антихрупкость.kz «Жизнь после карантина: Стратегии восстановления и развития» можно назвать главной идеей дискуссии, организованной бизнес-школой «Сколково» в партнерстве с Международным финансовым центром «Астана».

TIME . KZ . «Раз-два-три, из закона выйдешь ты» — Почему уже после утверждения сенатом закона о ветеранах из него внезапно исчезла категория участников урегулирования конфликта в Чехословакии в 1968 году? Что же получается: сенат исключил военнослужащих в Чехословакии уже после того, как принял законопроект и презентовал его с подробной разбивкой по данным? Ясно одно: их исключили. Но неясно другое: почему? в какой момент? было ли это технической ошибкой или сознательным решением? Тогда как объяснить оставшимся в живых казахстанцам, что они больше не ветераны боевых действий? Да и законодательно даже не успели ими побыть…

«Марат ШИБУТОВ: А зачем тогда нужен Минздрав?» — Я отрицательно отношусь к новой инициативе Министерства здравоохранения создать ТОО Turar Healthcare — оператора в области здравоохранения, который будет строить 16 новых больниц вместо 40 снесенных старых и решать широкий круг вопросов из сферы медобеспечения населения. Эта инициатива выглядит как попытка чиновников снять с себя и ответственность, и обязательства.

«Подарите мне руку!» — Почему благотворительные фонды собирают деньги на протезы для детей, если протезирование оплачивает государство? Знакомьтесь — это Давид МУН. Ему 11 лет. Вместо руки у него косметический протез, выданный государством бесплатно. А это шестилетний Данил БЕКТАСОВ. У него вместо руки современный бионический протез, который купили на деньги, собранные благотворительным фондом. Как, на ваш взгляд, есть разница?

LITER . KZ . «252 миллиарда пенсионных тенге казахстанцев отдали банкам. Куда еще уходят деньги ЕНПФ» — По данным ЕНПФ, на 1 мая 2020 года объем пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Нацбанка, составил 11 триллионов 633,14 миллиарда тенге. Условно их можно разделить на две категории: те, что вложены в иностранных эмитентов, и те, что инвестированы внутри республики. О зарубежных инвестициях ЕНПФ Liter.kz подробно писал тут.

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Почему пенсионная система РК хороша для бедных, но плоха для среднего класса» — В пенсионной системе Казахстана есть серьёзные проблемы. В начале года глава государства поручил до 1 июля определиться с решениями этих проблем, включая использование пенсионных накоплений на приобретение жилья и иные нужды. Однако пока не видно, в каком направлении будет двигаться реформа пенсионной системы… Для успешного развития как распределительной, так и накопительной пенсионной системы необходимо резко усилить и ускорить борьбу с теневой экономикой и разобраться со статусом «самозанятого». Чтобы сделать это, в развитых странах есть один очень мощный инструмент – всеобщее декларирование как доходов, так и расходов. Особенно это эффективно, когда декларируются не только доходы, но и крупные расходы налогоплательщика.

CARAVAN . KZ . ««Нас сдали в аренду России вместе с коммодромом»: как Байконур оказался за границей в родной стране» — Жители казахстанского города Байконыра платят за коммунальные услуги на 35–75 процентов больше, чем остальное население Кызылординской области, к которой территориально относится Космический городок… Потому что в итоге человек или семья может просто лишиться крыши над головой, ибо все жилье в Байконыре – муниципальное, приватизации оно не подлежит. Не платишь за коммуналку – могут и выселить по решению суда. Платить, кстати, надо в рублях, местный почтамт, принимающий коммунальные платежи, признает только российский рубль. Получается, те байконырцы, у кого нет рублей, теряют еще и на обмене валюты.

TENGRINEWS . KZ . ««Они себя называют «общаковскими пацанами» — полиция Нур-Султана о воровской романтике» — Столичный полицейский рассказывает о тюремной романтике, которой сегодня увлечены некоторые молодые казахстанцы. Для большего погружения в тему в статье используется лексика, присущая воровской идеологии.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Карантин вновь усиливают в Алматы» — В Алматы усиливают карантинные мероприятия. Вопрос открытия бассейнов, пляжей, кинотеатров и санаториев пока не рассматривается. Об этом заявил главный санврач Алматы Жандарбек БЕКШИН. По его словам, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом карантинные мероприятия в городе не только продолжаются, но и усиливаются.

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