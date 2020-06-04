Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 5 июня

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Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 5 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 5 июня в Акмолинской области местами ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-90%.

«5 июня в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидаются гроза, град. В Карагандае 5 июня ожидается ветер северо-восточный, ночью порывы 15 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 80-85%.

«5 июня в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидаются гроза, град. В Караганде 5 июня ожидается ветер северо-восточный, ночью порывы 15 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма 80-85%.

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