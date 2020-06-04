Ветер, град и заморозки ожидаются в ВКО с 5 по 7 июня

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Ветер, град и заморозки ожидаются в Восточно-Казахстанской области с 5 по 7 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«5 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный местами 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 5 июня ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 5 июня ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 метров в секунду. Ночью 6-7 июня в Восточно-Казахстанской области ожидаются местами на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-90%.