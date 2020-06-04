Космодром Байконур превращается в наследие Атлантиды

Казахстанские «ворота в небо» пережили пик своих возможностей и востребованности

«Когда одно государство арендует у другого космодром – уникальный случай в мировой истории», – подчеркнул Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба ОФ «Мир Евразии». Заседание проходило на тему «Космодрому «Байконур» 65 лет. Символ казахстано-российской дружбы и его международное значение». «Все истории космодромов – это истории географии, поэтому их мало», – отметил Айдархан Кусаинов, экономист.

В канун дня рождения космодрома Байконур – 2 июня – ОФ «Мир Евразии» провел онлайн-конференцию, посвященную данному событию. К сожалению, все эпохальные вещи по Байконуру уже в прошлом. Например, он утратил статус самой активной стартовой космической площадки в мире. Попытки наладить международные коммерческие старты накрылись медным тазом, поскольку ракета на водороде «Зенит» украинская, а значит для России нежелательная. Даже ядовитых «Протонов» с Байконура взлетать больше не будет, поскольку ракета снята с производства и у движения «Антигептил» больше нет объекта для противодействия.

У Москвы отношение к Байконуру двоякое. С одной стороны, это единственный для нее космодром для запусков всех типов, с другой – стратегический акцент на космодром Восточный Кремлем уже сделан. Фактически только деградация космической отрасли Российской Федерации не позволила за все годы развития Восточного сделать из него полноценный космодром. Тогда как Байконур, пусть и проедая советское наследие, остается рабочей структурой. Как результат, $115 млн в год за аренду российская сторона не считает чрезмерной платой.

Казахстан сегодня выступает в качестве космической державы, пусть и карликовой. В подтверждение чего располагает двумя спутниками связи и двумя ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли). Вроде бы солидно, но в современном мире уже Иран и Новая Зеландия являются космическими державами, поэтому достижения Нур-Султана отнюдь не уникальные.

«Сегодня на околоземных орбитах находится около 500 спутников, занятых дистанционным зондированием, в ближайшее время их может стать более 1000. К ним присоединится евразийская группа спутников. Эту космическую программу планируется реализовать с 2021 по 2025 годы», – сообщил политолог Антон Морозов. В этом году по Байконуру должны завершиться 9 проектов (5 фундаментальных и 4 прикладных) в рамках СНГ. «Нет информации, какие проекты выполняются совместно с Россией. Но с кем нам еще сотрудничать в этой сфере в рамках СНГ?» – задал он риторический вопрос.

«Байконур – это большая удача и большой шанс для Казахстана. Далеко не всем это понятно, судя по пропагандистским «наездам» на космодром», – акцентировал востоковед Адиль Каукенов. Эксперт обеспокоен «пещерным характером ухода от знаний и прогресса», который наблюдается сегодня в казахстанском обществе. Поэтому он предлагает развивать своеобразный космический патриотический туризм на Байконур, чтобы у рядового жителя возникало как чувство сопричастности к стратегическому объекту, так и чувство гордости за него.

Социолог Гульмира Илеуова обратила внимание на разновекторные процессы, которые происходят в Казахстане по отношению к космодрому. Для кызылординцев работать на Байконуре – просто предел мечтаний. При этом в учебниках истории советский период систематически очерняется, из-за чего большой негатив падает и на космодром. «Негатив по отношению к Байконуру будет сходить на нет – нацпаты не смогли создать ему полный очернительный имидж – сейчас нарастает волна идеализации советского периода. Но сами объекты космодрома к этому времени развалятся», – прогнозирует специалист.

«Нужно менять государственный подход к нашим проектам на Байконуре, – настаивает Шавкат Сабиров, член общественного совета при МИД РК. – В «Бауманке» если студент из Казахстана продвинутый, то ему уже на третьем курсе предлагают принять российское гражданство и заняться космосом в проектах РФ».

Акимжан Арупов, директор Института мировой экономики и международных отношений, указал на то, что уже более 130 стран мира рассматривают космос в качестве сферы своих интересов. «В отношении России действует режим санкций, поэтому и проблемы у Байконура могут возникнуть запросто», – опасается он.

«Для космодрома будущее всегда есть. К сожалению, Казахстан занял по Байконуру позицию «космодром – дойная корова». Естественно, такая политика привела к форсированию Россией строительства космодрома Восточный, – заявил Айдархан Кусаинов. – Казахстану нужно понять, что Байконур – это актив, в который нужно инвестировать».

Журналист Сергей Козлов сфокусировался на разборе ситуации, при которой основной пользователь Россия, а хозяин – Казахстан. С практической точки зрения это приводит к тому, что Москва требует как можно меньше препон для работы, а Нур-Султан исходит из позиции «имеем право». «Обе позиции ошибочны. Это надо осознать и перейти в формат взаимовыгодного сотрудничества», – предлагает он. «Байконур никогда не умрет и Россия никогда не откажется от него. Для современного политического руководства России это было бы не только глупо, но и преступно», – еще один тезис эксперта.

«Надо понимать, что у Байконура уникальное расположение в центре Евразии. Никаких международных статусов не может быть у космодрома (хотя особый режим функционирования города Байконур установлен именно международным соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в декабре 1995 года), потому что он заточен под запуск ракет именно российского производства, – отметил Марат Шибутов, политолог. – Ракета – это негабаритный груз, который доставляется до космодрома спецтранспортом и спецмаршрутами. Ракеты, допустим, из Франции невыгодно везти и технологически неверно. Поэтому никаких прорывных совместных международных проектов пока не удается».

Далее г-н Шибутов продолжил: «В космос теоретически могли бы выходить многие страны. Но изготовлять ракетоносители – это, по сути, то же самое, что разрабатывать средства доставки оружия массового поражения. В этом деле имеются очень большие ограничения». По теме нахождения России на космодроме эксперт акцентировал такой момент: «После ухудшения отношений России и Украины в 2014 году, в том числе научно-технических и технологических, российские власти стали более внимательно относиться ко всему, что они не контролируют, поэтому они резко активизировали строительство космодрома «Восточный». Сработала простая логика: «Вдруг нам запретят пользоваться Байконуром, как перестали поставлять ракеты «Зенит» с Украины»?

Сравнивая космодромы Китая и Казахстана Адиль Каукенов подчеркнул: «Китайские космодромы действующие, туда никого не подпускают на пушечный выстрел. У нас поездка на Байконур – это как на руины Атлантиды посмотреть. Для Казахстана сейчас важно хотя бы Россию на космодроме удержать».

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