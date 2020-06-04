17 акимов Токаева

Сетевые СМИ о ситуации в областях во время карантина и ЧП

Аналитическая служба Центра медийных технологий — «Рейтинг акимов: итоги апреля в режиме ЧП» — Президент Казахстана К.ТОКАЕВ вносит новую повестку дня политической жизни Казахстана – мгновенная реакция на запросы населения, новые подходы и принципы восстановления экономической жизни страны, проведение реформ с учетом существующей конъюнктуры — все это помогает быстрее преодолеть последствия мировой рецессии, связанной с вирусом.

Правительство Казахстана под руководством Премьер-Министра А.МАМИНА перевело на ручной режим управления ситуацию по коронавирусу в стране с первых дней объявления режима ЧП. Как результат — общие показатели заболеваемости по стране демонстрируют, что распространение вируса взято под контроль и предпринятые шаги доказали свою эффективность.

В тоже время нельзя не отметить уровень реагирования региональных властей и уровень компетенции при работе с населением в непростое время пандемии и ухудшения социально-экономической обстановки в целом.

Эксперты сходятся во мнении, что принятые меры в режиме ЧП были правильные, однако качество их реализации на местах, выявило все слабые места в цепочке управления «центр-регион» о которых мы и поговорим в нашем рейтинге.

1. Бердыбек САПАРБАЕВ — Жамбылская область — Помимо критики своих подчиненных, Сапарбаев был строг в общении и с бизнес-сообществом и подрядными компаниями. Так, аким области потребовал от китайских подрядчиков ежегодно увеличивать зарплаты работников как минимум на 10 процентов. «Приеду и проверю», — заявил Бердыбек Сапарбаев. Само высказывание и его тональность пришлось по нраву местным жителям.

2. Амандык БАТАЛОВ — Алматинская область — Амандык Баталов является одним из главных фаворитов нашего рейтинга, который уже не раз доказывал, что его лидерство в таблице далеко не случайно. Апрель месяц не стал исключением в плане продуктивности деятельности Баталова.

3. Женис КАСЫМБЕК — Карагандинская область — Женис Касымбек вошел в «тройку» лучших акимов по итогам апреля. И его нахождение в числе фаворитов вовсе не случайно. Регион под руководством Касымбека значительно улучшил свое экономическое положение. Рост был достигнут по всем показателям. Особенно это касается объемов промышленной продукции, обрабатывающей промышленности, фармацевтики, легкой промышленности, машиностроении и металлургии.

4. Архимед МУХАМБЕТОВ — Костанайская область — Пожалуй, главным достижением Архимеда Мухамбетова на посту акима Костанайской области является стабильное экономическое развитие региона. И текущий год не стал исключением. Рост был обеспечен в сферах промышленного производства, в частности машиностроения и металлургии, значительно вырос индекс физического объема валовой продукции в сельском хозяйстве, увеличены объемы инвестиций и выполненных строительных работ, а также увеличен ввод жилья. Похоже, Архимед Мухамбетов является гарантом экономической стабильности региона.

5. Даниал АХМЕТОВ — Восточно-Казахстанская область — Даниал Ахметов замыкает «пятерку» фаворитов нашего рейтинга, хотя вряд ли это может удовлетворить его амбиции, ведь задолго до этого аким ВКО был безоговорочным лидером. Сейчас ситуация немного выправилась и Ахметов постепенно взбирается на вершину рейтинга. На это повлияло несколько позитивных инфоповодов, имевших место в регионе в прошлом месяце.

Ермек МАРЖИКПАЕВ — Акмолинская область — Апрель месяц Маржикпаев провел достаточно продуктивно. Активно ведется благоустройство областного центра, причем работа в этом направлении выполняется весьма качественно. Кроме того, глава региона принял решение в этом году направить большие средства на ремонт автодорог. Сумма беспрецедентная и заоблачная. Посмотрим, как эти деньги будут освоены. Бакытжан САГИНТАЕВ — г. Алматы — Безусловно, Бакытжан Сагинтаев – один из самых активных глав регионов страны, а потому и неудивительно, что его имя чаще остальных мелькает в заголовках СМИ. Причем тональность новостей, связанных с именем мэра Алматы, не всегда подается в позитивном ключе. Ондасын УРАЗАЛИН — Актюбинская область — Рейтинговые очки Уразалин также заработал, когда одним из первых опробовал на себе дезинфекционный тоннель, установленный перед входом в один из гипермаркетов Актобе. Этим он показал пример остальным жителям региона, которые обычно с большим сомнением относятся к подобным конструкциям. Все это позволило Уразалину выправить свое положение в рейтинге. Гали ИСКАЛИЕВ — Западно-Казахстанская область — Сохранение рабочих мест в регионе и открытие новых за счет инвестиционных проектов позитивно повлияло на имидж акима области. А вот уровень коррупции в регионе все еще достаточно высок, чтобы оказывать негативное влияние на рейтинг Гали Искалиева на перманентной основе. Гульшара АБДЫКАЛИКОВА — Кызылординская область — Впервые в истории Казахстана в должность руководителя региона вступила женщина. И неудивительно, что самым упоминаемым и обсуждаемым акимом прошлого месяца стала именно Гульшара Абдыкаликова. Ее назначение жители области восприняли по-разному. Многие были недовольны, но были и те, кто активно поддерживал первую женщину-акима. В целом, за месяц с небольшим Гульшара Абдыкаликова произвела довольно сносное впечатление. Она объездила область, посмотрела на состояние медучреждений, автовокзалов и другие социальные объекты. Выразила неудовлетворенность работой своих подчиненных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В общем, пока ничего особенного. Кумар АКСАКАЛОВ — Северо-Казахстанская область — На имидж Кумара Аксакалова в апреле негативно повлияло сразу несколько факторов. И без того не лучшее отношение жителей области к главе региона еще более усугубилось с наступлением весны, когда на улицах города появились тонны мусора. Причем убирать их никто не торопился. В условиях пандемии, когда население планеты испугано распространением коронавируса, антисанитария напрягает жителей еще сильнее. Махамбет ДОСУМАХМБЕТОВ — Атырауская область — Махамбет Досмухамбетов продолжает оставаться одним из самых мало упоминаемых акимов в СМИ. И в этой гонке ему конкуренцию может составить, пожалуй, только Серикбай Трумов. Но давайте не будем делать поспешных выводов. Относительно новый аким еще осваивается на новом месте. Мурат АЙТЕНОВ — г. Шымкент — Рейтинговые очки у Айтенова убавились после того, как местный ДЧС остановил свою полноценную деятельность. Причина закрытия – заражение сотрудников департамента коронавирусом. В кругу потенциальных контактных все 70 сотрудников ведомства, всех их поместили на карантин. Серикбай ТРУМОВ — Мангистауская область — В апреле Серикбай Трумов, как и обычно, не отметился ничем, что могло бы всерьез укрепить его позицию. Пассивность акима пока удерживает его в аутсайдерах. Умирзак ШУКЕЕВ — Туркестанская область — По данным Комитета по правовой статистике Генеральной Прокуратуры РК, Туркестанская область занимает лидирующее место по суицидам среди мужчин, женщин и несовершеннолетних детей. Такая же ситуация обстоит и в случае с попытками самоубийства среди мужчин, женщин и детей, где Туркестанская область на первом месте. Еще одним тревожным показателем является лидирующая позиция области в рейтинге по количеству преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Абылкаир СКАКОВ — Павлодарская область — Главным инфоповодом апреля, связанным с именем акима Павлодарской области, стало его поручение снять щеколды с дверей карантинных домов. Напомним, несколько подъездов в Павлодаре, в которых проживают зараженные коронавирусом, были заперты – на двери приварили щеколды. Скаков был возмущен, назвал это перегибом и потребовал снять щеколды. Алтай КУЛЬГИНОВ — г. Нур-Султан — По итогам апреля мэр столицы Алтай Кульгинов поставил исторический антирекорд, опустившись в число аутсайдеров. Фэйлы на регулярной основе от молодого управленца постепенно стянули его на дно рейтинга. И теперь чтобы вернуться на былые позиции, не говоря уже выйти в фавориты, Кульгинову нужно сделать что-то экстраординарно крутое. В апреле молодой мэр как всегда был далек от подобных свершений. Аким скорее умудрился еще более усугубить свое и без того бедственное положение.

Дарья ИСКАНДЕРОВА – «Коронованные акимы: кто из глав регионов РК больше всего отличился в борьбе с пандемией»

Культурный — “Под крылом” главы Акмолинской области Ермека МАРЖИКПАЕВА прошло 1,5 тысячи онлайн-мероприятий. О чем сообщили на официальной страничке акимата. Карантинные ограничения были введены в регионе 31 марта, но это не стало помехой для самого “культурного” акима страны.

“Всё под контролем!” — Аким Актюбинской области Ондасын УРАЗАЛИН подошел к карантину со всей ответственностью. На всех фото, размещенных на официальной странице, он в соответствующем СИЗ.

Полная самоизоляция? — На страничке акимата Алматинской области в “Фейсбуке” царит оптимистичный настрой, читателям сообщается исключительно статистика о выздоровевших. Амандык БАТАЛОВ автор 10 мер по сдерживанию эпидемии коронавируса, которые вызвали бури обсуждений. Куда же он подевался из информационного пространства?

Под небом Атырау — Очень старался соблюдать карантинные требования аким Атырауской области Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ. На 9 Мая он поздравил ветеранов под открытым небом… Но “пороховой бочкой” региона оказались крупные нефтяные предприятия. Как только стало известно о росте зараженных на “Тенгизе”, аким тут же посетил месторождение. И был одет в маску и перчатки.

Борец с вирусной информацией — Непросто пришлось акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу АХМЕТОВУ. Регион граничит с Китаем, и еще в январе там был создан оперативный штаб по недопущению инфекции. Но принятые меры не спасли от распространения “вирусной фейковой информации”.

Страх дефицита — Аким Западно-Казахстанской области Гали ИСКАЛИЕВ проявил себя как борец за экономику. Когда в область хлынули больные коронавирусом из России и граждане стали требовать закрытия границ, аким опубликовал на своей страничке в “Фейсбуке” обращение, где разложил по полочкам, почему нельзя закрывать рубежи страны.

Красавчик даже во время карантина! — Бердибек САПАРБАЕВ очень любит носить маску на подбородке, при этом все, кто его окружает, используют их по правилам. Что сказать, перед ними аким Жамбылской области. А в “Фейсбуке” народ шутил: “Что сказать, аким у нас красавчик!”.

Сентиментальный — Пост акима Карагандинской области Жениса КАСЫМБЕКА о коронавирусе заставил прослезиться жителей сурового шахтерского края.

Закон Архимеда! — Несмотря на карантинные меры, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ продолжает активно встречаться на строительных объектах с подрядчиками, открывает школы, проводит совещания. Но при этом старается четко соблюдать все правила.

Чисто женский подход — Первая женщина аким области Гульшара АБДЫКАЛИКОВА соблюдает все правила со свойственной только прекрасному полу осторожностью. Мы не нашли ни одной фотографии за период карантина, где бы аким пренебрегла правилами. Все ее подчиненные тоже соблюдают масочный режим.

Дизлайки за пассивность? — Серикбай ТРУМОВ, аким Мангистауской области, которого в конце прошлого года буквально залайкали в социальных сетях, в период ЧС не получает прежнего одобрения. На многочисленных местных новостных сайтах, под инфекционной хроникой, граждане сетуют, дескать, неактивен аким.

Контактный — Абылкаир СКАКОВ был назначен на пост акима Павлодарской области в самый разгар пандемии. Молодой чиновник сделал ставку на социальные сети и не прогадал.

Масок нет? — Глава Северо-Казахстанской области Кумар АКСАКАЛОВ один из самых активных акимов в социальных сетях. Кумар Аксакалов своеобразно соблюдает карантин. На многочисленных совещаниях он и присутствующие сидят без масок. Местные жители это, конечно же, заметили: дескать, масок в аптеках нет, и поэтому чиновники и сидят без них.

Непотопляемый! — Для Умирзака ШУКЕЕВА весна 2020 года стала настоящим испытанием: следом за коронавирусом в область его ответственности из Узбекистана пришла большая вода. Но “непотопляемый политик” со всем справляется на ура.

Жесткий — Первым удар коронавируса в стране принял аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ. Несмотря на то, что южная столица лидирует по количеству заболевших, наступление вируса удалось сдержать.

Самый zoomный — Алтай КУЛЬГИНОВ, аким Нур-Султана, знаменит тем, что очень активен в социальных сетях. И с приходом коронавируса в столицу продемонстрировал на своем примере, что карантин может быть самым активным временем для общения, а изоляция с использованием новых технологий – это вообще не проблема.

Охотник — Завершает наш обзор работы чиновников в условиях коронавируса с присвоением звания “Золотая маска” аким Талдыкоргана Галымжан АБДРАИМОВ. Он стал героем многочисленных мемов, а его поступок обсуждала вся страна. В середине апреля градоначальник устроил рейд на местных улицах, вместе с полицейскими ловил граждан, нарушающих карантин, отчитывал их, морально давил. Некоторые сочли такие меры чересчур грубыми, другие же отметили, что наши люди по-другому не понимают! Ладно вам жаловаться, вон в Индии “акимы” нарушителей палками по мягкому месту бьют…

Асель ОМИРБЕК – «Бремя правления: как проявили себя новые акимы областей?» — За последние полтора года корпус глав регионов существенно «освежился». Но насколько новая генерация управленцев оправдывает надежды жителей вверенных им территорий? Этот вопрос становится актуальным уже в силу того, что в конце прошлого года эксперты одного из авторитетных исследовательских центров, проанализировав работу новичков, пришли к выводу, что произошедшая замена акимов не соответствует тем целям и задачам, которые декларирует государство. И, похоже, такая оценка небезосновательна. Для наглядности остановимся лишь на нескольких персонах.

Ермек МАРЖИКПАЕВ возглавил Акмолинскую область 19 марта прошлого года. За глаза его называют «физкультурником» (он имеет звание мастера спорта по боксу) и ставленником «серьезных агашек» (более чем прозрачный намек на «кураторов» «Продкорпорации»). Впрочем, это ничуть не мешает ему входить в число народных любимчиков: он занимает хорошие позиции в разного рода рейтингах по итогам голосований, устраиваемых онлайн-порталами. Хотя, если честно, очень трудно понять, чем на самом деле вызвана столь всеобъемлющая «любовь» к его персоне.

«Царица» — В еще более сложной ситуации оказались жители Кызылординской области. Им пришлось выбирать меньшее из двух зол. За короткое время в регионе сменились аж два акима. Первый из них, Куанышбек ИСКАКОВ, вставший у руля 28 июня прошлого года, довольно быстро попался в сети антикоррупционной службы и лишился поста. На замену ему 28 апреля нынешнего года из центра была срочно откомандирована Гульшара АБДЫКАЛИКОВА. Это известная во всех отношениях дама с приличным бэкграундом и, судя по восторженным отзывам некоторых политологов, с большими перспективами на новой для себя должности. Но все же ключевым в свершившемся назначении было то обстоятельство, что новый руководитель региона носит юбку. А это для нашего общества и тем более для Кызылординской области, где сохранились многие ценности патриархального уклада жизни, не просто нонсенс, но и своего рода вызов, что, безусловно, так или иначе скажется на взаимоотношениях между местной властью и населением.

«Вертолетчик» — 26 февраля прошлого года Бердибека САПАРБАЕВА на посту акима Актюбинской области сменил Ондасын УРАЗАЛИН (как говорят, креатура бывшего руководителя этого региона и АП Аслана МУСИНА). А сегодня блогеры и просто наблюдатели довольно скептически относятся к его перспективам на этом посту. Особенно с учетом слов, произнесенных президентом страны в ходе заседания государственной комиссии по чрезвычайному положению. Тогда Касым-Жомарт ТОКАЕВ сказал о том, что у акимов и министров в связи с режимом ЧП появились еще большие полномочия для решения любых вопросов, поэтому они должны принимать эффективные решения быстро, не оглядываясь на вышестоящие органы. Те же, кто не справится с кризисом, должны уйти.

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