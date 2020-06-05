Президенту не оставят выбора?

Не дожидаясь официального старта парламентской избирательной кампании, партия «Ак жол» сделала ход конем

В среду, 3 июня, депутат-светлопутеец Берик Дюсембинов огласил запрос группы своих однопартийцев вице-премьеру Ералы Тугжанову. «В последние годы некоторыми «деятелями» делаются попытки мифологизировать и пропагандировать сталинизм. В этой связи Демократическая партия «Ақ жол» считает, что принцип декоммунизации должен стать составной частью государственной политики». – говорится в нем. А в качестве первого шага по этому пути «Ак жол» призывает «дать организованному тоталитарной властью большевиков на казахской земле Великому голоду (Ашаршылық) правовую оценку, как факту геноцида против нашего народа. Для сравнения – признанный мировым сообществом Голодомор в Украине унес жизни 3,9 млн человек, тогда как по недавним публикациям самих украинских исследователей, они оценивают жертвы голода в Казахстане более чем в 4 млн. жизней, а потери нашего народа – в 70%. В этой связи полагаем необходимым министерству иностранных дел начать работу по признанию Ашаршылық фактом геноцида на международном уровне, включая ООН, ОБСЕ, Конгресс США, Европарламент и др.».

В контексте приближающихся очередных (или, все-таки, досрочных?) парламентских выборов ход беспроигрышный. Действующая политэлита той же Украины активно пиарится на теме Голодомора. А мы чем хуже? Тут еще и президент буквально накануне, 1 июня, подписал изменения в два закона, легализующих парламентскую оппозицию. Так что, теперь у акжоловцев, своим запросом фактически начавших предвыборную гонку, появляется хороший шанс въехать в нижнюю палату если не на белом коне, то, уж точно, на двух синих, красующихся на их партийном штандарте.

Не приходится сомневаться, что патриотически настроенная часть электората, изрядно уставшая от барабанной казёнщины партии власти (которую многие и не без оснований считают созданной по образу и подобию КПСС) с удовольствием подпишется под акжоловской повесткой декоммунизации. Вот так партия, ведомая бывшим инструктором Панфиловского райкома КПСС, может из декоративной «подпорки» для Nur Otan превратиться во вполне себе приличного спарринг-партнера. А если еще и удастся провести в нижнюю палату побольше своих, то можно отхватить парочку ключевых парламентских комитетов. А это по меркам отечественной real politic уже весьма серьезно: с таким багажом можно и на щедрое госфинансирование рассчитывать, и – при всяком удобном случае – ощутимо портить кровь нуротановскому большинству.

Тем более, что незадолго до обнародования Дюсембиновым этой, безусловно, прорывной партийной инициативы президент Токаев поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв сталинских репрессий. Так что, партия очень вовремя сказала «надо!». Можно даже предположить, что это не случайное совпадение. Если так, то это вполне логично

Дело в том, что в кулуарах Акорды давно ходят разговоры о крайнем раздражении президента как самой партией, формально приведшей его к власти, так и вторым, а де-факто первым человеком в Nur Otan – Бауыржаном Байбеком. К тому же, если верить инсайдерам, с нынешним председателем мажилиса и по совместительству — нуротановской фракции в нижней палате Нурланом Нигматулиным у главы государства отношения тоже не самые простые…

А теперь представьте ситуацию: МИД республики с подачи «Ак Жола» добивается признания «Ашаршылық фактом геноцида на международном уровне, включая ООН, ОБСЕ, Конгресс США, Европарламент и др.», как сказано в депутатском запросе. С одной стороны, государство Казахстан, конечно, набирает очки в глазах международного сообщества, а президент Токаев заметно укрепляет на Западе репутацию политика, готового решительно порвать с «тоталитарным прошлым». С другой – такой демарш неизбежно вызовет напряженную реакцию России, позиционирующей себя правопреемницей СССР и явно не спешащей «декоммунизироваться» и уж тем более – официально признавать сталинскую политику в отношении «национальных окраин» геноцидом.

Впрочем, будучи истинным дипломатом, Касым-Жомарт Токаев уже не раз демонстрировал свое умение сглаживать подобные противоречия.

Примечательно, что кандидат от оппозиции на прошлогодних президентских выборах Амиржан Косанов тоже сделал декоммунизацию одним из ключевых постулатов своей предвыборной программы. Но, в отличие от акжоловцев, Косанов настаивал на «полной декоммунизации и десоветизации общественной жизни и общественного сознания». Именно это, кстати, привлекло на сторону кандидата от оппозиции симпатии избирателей антироссийского, национал-патриотического толка и позволило ему в конечном итоге прийти к финишу вторым – с рекордным для представителя оппозиции результатом 16,2 процента голосов. Причем, по мнению многих, он мог набрать значительно больше, если бы потребовал люстрации для всех казахстанских топ-чиновников, сделавших политическую карьеру при Советах.

Так или иначе, депутатский запрос «Ак жола» очевидно преследует далеко идущие цели. Не исключено, что однопартийцы Азата Перуашева – давнего (еще со времен, когда он возглавлял компрадорскую Гражданскую партию) и активного участника политтехнологических игр Акорды, вовлечены ее креаклами в новый проект. И теперь попытаются, оседлав востребованную обществом тему Ашаршылыка, сыграть на трениях между вторым президентом и партией первого. И отобрать у Nur Otan как можно больше депутатских мандатов, а если получится – вместе с многолетним статусом партии парламентского большинства.

Такой сценарий только кажется фантастическим. С учетом заметно слабеющего влияния на происходящие в стране процессы не только самого Нурсултана Назарбаева, но и всего ближнего круга Елбасы, конец монополии (ну, или, по крайней мере, абсолютной монополии) его партии в парламенте вполне реален.

И тогда Касым-Жомарту Токаеву придется сделать неизбежный выбор между верностью политсиле, от имени которой он шел в президенты, и новой парламентской реальностью.

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