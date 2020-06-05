Автоцистерна взорвалась на АГЗС в Атырау, есть пострадавшие

Атырау. 5 июня. КазТАГ — Автоцистерна взорвалась на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Атырау, есть пострадавшие, передает КазТАГ.

«Утром 5 июня в Атырау по улице Отешкали Атамбаева, 5а произошло возгорание на территории автогазозаправочной станции (АГЗС) ТОО «Промгаз», а также взрыв задней стороны автоцистерны емкостью 50 кубических метров», — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Атырауской области в пятницу.

По данным скорой медицинской помощи Атырау, в областную больницу доставлены двое человек «сильно обгоревшие, в тяжелом состоянии». Также к врачам обратились и несколько пожарных, которые получили ожоги во время тушения пожара.