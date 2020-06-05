Часть леса в Иле-Алатауском нацпарке отдали под строительство водозабора для района Алматы

Алматы. 5 июня. КазТАГ – Часть территории леса в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке (ГНПП) отдали под строительство водозабора для Наурызбайского района Алматы, передает корреспондент агентства.

«Перевести земли РГУ «Иле-Алатауский ГНПП» комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан общей площадью 16,6042 га из категории земель особо охраняемых природных территорий в категорию земель запаса Карасайского района Алматинской области для строительства и функционирования водозаборного сооружения и магистрального водовода на реке Аксай для водоснабжения Наурызбайского района города Алматы», — говорится в постановлении правительства.

Акиму Алматинской области поручено обеспечить предоставление управлению энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы указанного земельного участка, а алматинскому горуправлению – возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства и принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс нацпарка.

Из экспликации к постановлению следует, что 13,9644 га из указанных 16,6042 га – это лесные угодья, 0,1231 га – пастбища, 1,5549 га – дороги, 0,9618 га – прочие угодья.