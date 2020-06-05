Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана на субботу

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской, Актюбинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской и Кызылординской областях на субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«6 июня в Алматинской области ожидается в первую половину ночи в предгорье гроза, в течении суток ветер северо-восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду. В Талдыкоргане днем 6 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 15 метров в секунду. 6 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный местами 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Также сообщается, что 6 июня в Мангистауской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, местами порывы 15-20 метров в секунду.

«6 июня в ВКО ночью в горах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами туман. Местами гроза, шквал. Днем град. Ветер северо-западный, северный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 6 июня ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный порывы 15-18 метров в секунду. В Семее 6 июня ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный порывы 15-18 метров в секунду», — проинформировали синоптики.

Вместе с тем сообщается, что 6 июня в Атырауской области ночью местами ожидаются гроза, днем пыльная буря, ветер северо-западный, северный ночью при грозе 15-20 метров в секунду; в Атырау ночью 6 июня ожидается гроза.

«6 июня в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Шымкенте днем 6 июня ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 6 июня ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду. 6 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду с пыльной бурей», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-100%.