Четверо пострадали при взрыве автоцистерны на АГЗС в Атырау

Атырау. 5 июня. КазТАГ — Четверо пострадали при взрыве автоцистерны на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Атырау, передает КазТАГ.

«Утром 5 июня в Атырау по улице Отешкали Атамбаева, 5а на территории ТОО «Промгаз» во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, а также взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны марки Ford. При взрыве было разрушено рядом стоящее здание в 60-70 метрах. Имеются пострадавшие – это два сотрудника ГУ «СП и АСР» ДЧС Атырауской области, а также два человека (водитель и заправщик). Локализация пожара произошла в 08.42, полная ликвидация – в 08.58», — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Атырауской области в пятницу.

В ведомстве уточнили, что жертв в результате происшествия нет.

По данным департамента, на вызов выехали 25 сотрудников ДЧС Атырауской области и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на АГЗС в Атырау. Позднее выяснилось, что утром 5 июня в Атырау по улице Отешкали Атамбаева, 5а произошло возгорание на территории автогазозаправочной станции ТОО «Промгаз», а также взрыв задней стороны автоцистерны емкостью 50 кубических метров, есть пострадавшие.