Токаев изменил структуру генпрокуратуры

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изменил структуру генеральной прокуратуры, передает корреспондент агентства.
«Структура генеральной прокуратуры Республики Казахстан:
Руководство
Аппарат
Служба уголовного преследования
Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением
Служба по защите общественных интересов
Служба специальных прокуроров
Департамент кадрового развития
Департамент внутренних расследований
Департамент стратегического развития
Департамент международного сотрудничества
Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий
Департамент координации нормотворческой деятельности
Департамент по работе с обращениями и делопроизводству
Департамент финансов
Управление по защите государственных секретов
Управление внутреннего аудита
Управление информационной безопасности», — говорится в новой редакции структуры генпрокуратуры, утвержденной Токаевым 2 июня.
Указ главы государства уже введен в действие.
В соответствии с изменениями, управление координации нормотворческой деятельности и управление по обращениям и делопроизводству стали департаментами, ликвидирован центр правоохранительных услуг, создан новый департамент – по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий.