Токаев изменил структуру генпрокуратуры

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изменил структуру генеральной прокуратуры, передает корреспондент агентства.

«Структура генеральной прокуратуры Республики Казахстан:

Руководство

Аппарат

Служба уголовного преследования

Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением

Служба по защите общественных интересов

Служба специальных прокуроров

Департамент кадрового развития

Департамент внутренних расследований

Департамент стратегического развития

Департамент международного сотрудничества

Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий

Департамент координации нормотворческой деятельности

Департамент по работе с обращениями и делопроизводству

Департамент финансов

Управление по защите государственных секретов

Управление внутреннего аудита

Управление информационной безопасности», — говорится в новой редакции структуры генпрокуратуры, утвержденной Токаевым 2 июня.

Указ главы государства уже введен в действие.

В соответствии с изменениями, управление координации нормотворческой деятельности и управление по обращениям и делопроизводству стали департаментами, ликвидирован центр правоохранительных услуг, создан новый департамент – по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий.