Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Еще 90 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, общее количество достигло 6696, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК.

«В Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ). (…) Всего в стране выздоровели 6696 человек от COVID-19», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным МВК, 90 человек выздоровели от коронавируса в Алматы (17), Шымкенте (шесть), в Актюбинской (четыре), Кызылординской (четыре), Мангистауской (один), Северо-Казахстанской (четыре), Костанайской (пять), Атырауской (31), Туркестанской (шесть) и Карагандинской (12) областях.