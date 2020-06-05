Токаев: Защита природы является делом государственной важности

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт заявил, что защита природы является делом государственной важности, передает корреспондент агентства.
«В Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений. Защита природы – дело государственной важности», — написал Токаев на своей странице в Twitter в пятницу.
Он напомнил, что сегодня Всемирный день окружающей среды.
«В этом году он посвящен теме сохранения биоразнообразия», — добавил Токаев.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды.