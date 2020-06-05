Токаев: Защита природы является делом государственной важности

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Русские в Казахстане. Ответ Токаеву Русские в Казахстане. Ответ Токаеву
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Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт заявил, что защита природы является делом государственной важности, передает корреспондент агентства.

«В Казахстане под угрозой вымирания находятся десятки видов животных, птиц, рыб и растений. Защита природы – дело государственной важности», — написал Токаев на своей странице в Twitter в пятницу.

Он напомнил, что сегодня Всемирный день окружающей среды.

«В этом году он посвящен теме сохранения биоразнообразия», — добавил Токаев.

Напомним, сегодня в Казахстане отмечают День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды.

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