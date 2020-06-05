Атырау. 5 июня. КазТАГ – Карантинные ограничения усилены в Атырау, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

«Главным государственным санитарным врачом Атырау Канатом Гайнеденовым принято постановление о сохранении карантинных ограничительных мероприятий в Атырау до полной стабилизации эпидемиологической обстановки. В связи с двумя летальными исходами от коронавирусной инфекции в Атырауской области и анализа мобильных групп по мониторингу и контролю за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, принято решение об усилении карантинных ограничений в Атырау», — говорится в сообщении в пятницу.

В частности, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, деятельности кинотеатров, театров, выставок и т.д.

В сложившийся ситуации также принято решение о запрет на посещение крупных площадей и парков города (Площадь Исатая-Махамбета, Парк Победы и Ретро парк).

«Главный государственный санитарный врач Атырау напоминает о строгом соблюдении санитарных норм. В закрытых помещениях и на улице, в том числе в торговых объектах, общественных местах, остановках общественного транспорта и других местах массового скопления необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга. Запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном транспорте», — отмечается в сообщении.