КМГ начал процесс переподчинения «КазТрансГаза» напрямую фонду «Самрук-Қазына»

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ — АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) начало процесс переподчинения АО «КазТрансГаз» напрямую фонду национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына», передает корреспондент агентства.

«В настоящее время КМГ приступил к выполнению поручения в отношении АО «КазТрансГаз». Необходимо получить соответствующее согласие государственных органов, а также одобрение советов директоров фонда «Самрук-Қазына» и КМГ», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой КМГ.

Как отмечается, «также будут проведены переговоры с другими заинтересованными сторонами, с которыми у КМГ есть договорные отношения».

«Будет проведена работа с кредиторами, в том числе держателями Еврооблигаций КМГ, для разъяснения сделки, причин ее осуществления и получения их согласия. Решения по структуре сделки будут приниматься с учетом их интересов, а также влияния на кредитные рейтинги КМГ. Вопрос в отношении АО «КазТрансОйл» будет рассматриваться дополнительно на более позднем этапе», — добавили в КМГ.

Напомним, 4 июня стало известно, что председатель правления КМГ Алик Айдарбаев предложил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву переподчинить дочернюю компанию «КазТрансГаз» напрямую ФНБ «Самрук-Қазына». По мнению главы КМГ, это позволит: 1) сократить уровень управления; 2) оставить инфраструктурное проекты у государства в случае выхода «КазМунайГаза» на IPO; 3) самому КМГ сосредоточиться на разведке, добыче и переработке нефти и газа, а также на порученных ему проектах нефтегазохимии.