Застрявшие в Алматы индийские студенты просят вернуть их на родину

Алматы. 5 июня. КазТАГ – Индийские студенты, обучающиеся в медицинских вузах Алматы, просят вернуть их на родину, сообщает The Economic Times.

«Суденты-медики, застрявшие в Алматы, Казахстан, умоляют правительство Индии вернуть их на родину. Они ждут эвакуации с 23 мая – дня, когда было объявлено о начале каникул. Рост цен на рынках после карантина и отчаяние от невозможности быть рядом со своими близкими во время пандемии, делают это ожидание невыносимым», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что студенты неоднократно обращались в посольство Индии в РК, но помощи пока так и не дождались.

«Мы выполнили формальности как в университете, так и в посольстве для того, чтобы уехать домой. Но до сих пор никто не ответил нам, когда нас вывезут домой», — сказала студентка четвертого курса Казахского медицинского университета непрерывного образования.