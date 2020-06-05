Почти Т178 млрд хотят потратить на госпрограмму развития торговли Казахстана

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Почти Т178 млрд хотят потратить на государственную программу развития торговли Казахстана на 2021-2025 годы, передает корреспондент агентства.

«Объемы финансирования программы составляют (в миллионах тенге – КазТАГ): 2021 год – 77 149, 2022 год – 21 849, 2023 год – 25 341, 2024 год – 26 938, 2025 год – 26 565, итого – 177 843», — говорится в паспорте программы.

Средства планируют выделить из республиканского бюджета.

«Цель: Создание и развитие современной торговой системы, обеспечивающей насыщение рынка качественной продукцией и конкурентоспособность экспортных товаров и услуг. Задачи: 1. Повышение качества и безопасности продукции; 2. Формирование качественного человеческого капитала в торговой сфере; 3. Обеспечение оптимизированного цифрового торгового процесса; 4. Создание многоформатной торгово-распределительной инфраструктуры; 5. Формирование комфортной потребительской среды; 6. Качественная диверсификация импорта и экспорта несырьевых товаров/услуг; 7. Создание благоприятных условий для отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешних рынках», — сказано в паспорте программы.

Согласно документу, в 2025 году планируют достичь следующих целевых индикаторов: 1. Реальный рост ВДС торговли к предыдущему году на 106,2%; 2. Снижение доли теневой торговли на 31%; 3. Рост численности занятых в торговле на 143,1 тыс. человек; 4. Торговое сальдо по несырьевым товарам (экспорт-импорт) – $1,3 млрд; 5. Увеличение несырьевого экспорта товаров и услуг до $41 млрд; 6. Снижение потребительского импорта обработанной продукции до $16 млрд; 7. Рост доли электронной торговли от розничного товарооборота на 10%; 8. Уровень применения национальных стандартов (от общего количества действующих национальных стандартов) – до 75%.