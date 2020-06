В Ташкенте ведутся горячие споры по вопросу отношений Узбекистана с Россией

Обсуждение темы возможного вступления страны в ЕАЭС спровоцировало дискуссию о политике в отношении узбекского языка и о том, какую роль должен играть русский язык в обществе

Издание Atlantic Council опубликовало статью Дженнифер Муртазашвили под названием «The role of Russia and the Russian language in post-Karimov Uzbekistan» — «Роль России и русского языка в посткаримовском Узбекистане».

В ней говорится так: «В Узбекистане ведутся горячие споры по вопросу его отношений с Россией, и они совершенно неожиданным образом послужили основой для последующих дебатов об истории, языке и других проблемах, не удостаивавшихся должного внимания в течение последних тридцати лет.

Обсуждение темы возможного вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) под началом России спровоцировало дискуссии о политике в отношении узбекского языка и о том, какую роль должен играть русский язык в обществе.

Такие споры вызывают удивление, потому что они противопоставляют громадное узбекскоязычное большинство против, образно говоря, соломенного чучела — совсем незначительного русскоязычного меньшинства, в том числе многих узбеков, особенно в столице, которые все еще испытывают трудности в овладении узбекским языком.

Растущие антироссийские настроения могут ограничить возможности правительства Мирзиеева в условиях, когда оно стремится к налаживанию более тесных связей с Москвой. Что еще более важно, такие события выявляют непривычный подъем гражданского общества в Узбекистане, большей частью проявляющийся в онлайновом режиме.

Эти вопросы высвечивают происходящие в Узбекистане перемены.

За последние годы значительно расширились торгово-экономические связи между двумя странами, подкрепленные соглашением с «Росатомом» о строительстве вызывающей неоднозначную реакцию атомной электростанции недалеко от Ташкента.

Узбекские «олигархи», которые сколотили свое состояние в России и которые имели мало общего со своей родной страной после обретения ею государственной независимости, представляют собой еще один признак возвращения России. В их числе на родину возвращаются Алишер Усманов и Паттох Шодиев.

Сейчас они активно участвуют в ряде коммерческих проектов, а также в благотворительных акциях. Усманов и Шодиев выделили миллионы на помощь Узбекистану в борьбе с COVID-19 и на реализацию утвержденной Мирзиеевым программы развития села под названием «Обод Кишлок» (с целью коренного улучшения архитектурного облика 417 кишлаков в 159 районах и комплексного развития регионов республики).

В прошлом году вступление Узбекистана в ЕАЭС казалось почти решенным делом. Большинство политических партий Узбекистана, которые принимали участие в парламентских выборах, проходивших в декабре 2019 года, поддерживало принятие такого решения.

После того, как стартовала новая парламентская сессия, вновь избранные депутаты начали выступать против вступления республики в Евразийский экономический союз. 28 апреля парламент ратифицировал предложение кабинета министров от 6 марта о присоединении к ЕАЭС в качестве наблюдателя, а не полноправного члена.

Известный блогер Шазноза Соатова сделалась активной сторонницей укрепления роли узбекского языка. Недавно она была назначена советником по государственному языку в министерстве юстиции. Это ведомство в последнее время инициировало внесение ряда изменений в законодательство, ссылаясь на то, что (узбекский) язык не развивался со времен обретения республикой государственной независимости.

14 мая официальная представительница МИД России посоветовала Ташкенту не принимать этот законопроект. На это последовал быстрый ответ со стороны узбекских политиков, которые предостерегли Россию от вмешательства во внутренние дела их страны».

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.