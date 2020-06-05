Алматы. 5 июня. КазТАГ — Предполагаемого участника драки со стрельбой задержали в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс МВД Polisia.kz.

«По данным управления полиции (УП) Алмалинского района, по подозрению в совершении хулиганства с применения оружия задержан еще один участник – гражданин С. 1994 года рождения», — говорится в сообщении в пятницу.

По словам начальника УП Алмалинского района Есена Искакова, в частности, этот фигурант ножом ранил в ногу своего оппонента – 37-летнего гражданина Ж. и сбежал с места преступления.

«В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП. Напомним, данный факт расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 (хулиганство – КазТАГ) УК РК», — уточнил он.

Как сообщали СМИ, переросшая в поножовщину и стрельбу драка произошла вечером 3 июня, в результате которой прохожий был ранен в ногу из травматического оружия.