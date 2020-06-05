Алматы. 5 июня. КазТАГ – Из-за карантинных ограничений в Восточно-Казахстанской области туристический сезон на восточном берегу Алаколя может не состояться, считают предприниматели.

«Мы с вами сегодня имеем картину, когда тесно граничащие два региона Алматинской и Восточно-Казахстанской области имеют одну примерную эпидемическую ситуацию. И со стороны Алматинской области нет такого требования, а со стороны Восточного Казахстана есть. Мы видим вмешательство в конкурентную среду, Восточный Казахстан лишается возможности обслуживать туристов. Мне очень хочется, чтобы руководство области услышало голос предпринимателей и приняло адекватное решение для того, чтобы этот сезон для Восточного Казахстана на побережье Алаколя не провалился. В ситуации с пандемией коронавируса очень важно, не создавая дополнительных рисков, искать разумные инструменты для обеспечения безопасности. С этой просьбой Казахстанская ассоциация туризма обратилась к главному санитарному врачу ВКО», — сказала директор казахстанской туристической ассоциации (КТА) Рашида Шайкенова.

При этом в пресс-релизе КТА поясняется, что согласно постановлению №12 главного санитарного врача ВКО единовременная заполняемость мест отдыха не должна превышать 50% от общей проектной вместимости, а заселение возможно только при наличии справки о результатах прохождения исследований на COVID-19 (экспресс-тесты, ПЦР-анализы) с неистекшим сроком давности (до семи дней со дня получения результатов анализа). На другом берегу Алаколя, относящемся к Алматинской области, таких ограничений нет.

«Таким образом, базы отдыха в Уржарском районе Восточного Казахстана оказались поставлены в неравные конкурентные условия с другими туристическими объектами. Для казахстанцев в летнем сезоне 2020 года доступен только внутренний туризм, а неожиданные ограничения и новые требования могут кардинально повлиять на планы казахстанцев отдохнуть на Алаколе. На данный момент главный санитарный врач ВКО настаивает на более жестких ограничениях, чем в постановлении №37 главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22.05.2020 года. Главный санврач ВКО Марат Исмаилов руководствуется своим правом на введение дополнительных мер безопасности в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе», — говорится в пресс-релизе.

Некоторые предприниматели уже заявляют о том, что не будут открывать туристический сезон в 2020 году.

«К началу туристического сезона через систему раннего бронирования продано около 80% номерного фонда баз отдыха. Как нам теперь решать, кто из отдыхающих входит в предписанные 50% заполняемости, а кто нет? Все средства, полученные от раннего бронирования, вложены в подготовку объектов к открытию сезона и в соблюдение санитарных требований к персоналу и отдыхающим: увеличен штат, закуплены продукты питания, оплачены логистические услуги. После опубликования новых ограничительных мер порядка 90% отдыхающих, купивших туры, заявили об отказе и нежелании ехать на таких условиях. Я, как владелец базы отдыха, рассматриваю вариант не открываться в этом туристическом сезоне, потому что при 50-процентной заполняемости и резко возросших затратах обслуживание туристов приведет к огромным убыткам», — пояснил владелец базы отдыха на восточном Алаколе Артем Вершинин.

Более 150 предпринимателей ВКО обратились к акиму области оказать содействие в отмене двух пунктов постановления главного санитарного врача ВКО.

«Представители гостиничного и ресторанного бизнеса на восточном побережье Алаколя обратились с открытым письмом на имя акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. В обращении, под которым поставили подписи 156 предпринимателей, перечисляются прямые убытки туристической индустрии в наступающем сезоне, а также долгосрочные потери, которые понесет экономика региона, вложившего около Т6 млрд в развитие туристической, транспортной, энергетической инфраструктуры восточного Алаколя, модернизацию системы водоснабжения, связи, социальных услуг», — отмечается в сообщении.