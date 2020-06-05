«Четыре обещания Токаева». «Казахстан: Операция «Декоммунизация»?». «Потакание и уступки Лакшми Митталу — это позиция колониальной страны!». «Бесполезный профсоюз» — Учителя отказываются платить членские взносы». «Мы на грани банкротства»

Сетевой Казахстан 5 июня 2020г.

FORBES . KZ . «Что ждет нацкомпании «КазМунайГаз», «Казпочта», «Казахтелеком»?» — Состоялось заседание совета по управлению ФНБ «Самрук-Казына» с участием Елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Вечером четверга, 4 июня, республиканские телеканалы показали спецрепортаж с заседания. Forbes.kz приводит основные моменты встречи.

KURSIV . KZ . Юрий МАСАНОВ – «Четыре обещания Токаева» — Перевод мирных собраний с разрешительного на уведомительный порядок, введение 30%-ных квот в предвыборных списках партий для женщин и молодежи, появление понятия «парламентская оппозиция» и снижение порога для регистрации партий – все это новеллы законов, подписанных президентом страны Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ буквально за последние несколько недель.

IA — CENTR . RU . Марсель ХАМИТОВ – «Казахстан: Операция «Декоммунизация»? Ч.1» — На сегодняшний день коммунистическая и/или советская символика запрещены в некоторых постсоветских странах — в Грузии, Латвии, Литве, Украине. Но Казахстана в этом списке нет. Пока нет. Однако следует предположить, что, если работа по декоммунизации, предлагаемая партией «Ак жол» и историками будет продолжена, это может изменится. Что до «Ак жол», то мотивы понять можно — они уже сейчас отстреливают своего политического конкурента КНПК на дальних рубежах – за год до парламентских выборов. И если так дело пойдет и дальше, то в числе парламентской оппозиции вполне могут оказаться исключительно депутаты «Ак жола».

EHONEWS . KZ . «Олег Гусев: потакание и уступки Лакшми Митталу — это позиция колониальной страны!» — Недавно суд города Нур-Султана, имеющий права так называемого инвестиционного суда, принял решение в пользу компании «АрселорМиттал Темиртау», которая подала иск на государственные органы Карагандинской области. Местные чиновники опрометчиво решили, что тысячи гектаров земли, переданные безвозмездно компании английского миллиардера индийского происхождения Лакшми МИТТАЛА еще в середине 90-х годов, уже ему не принадлежат. Примечательно, что позицию властей поддержала и прокуратура, но суд настоял на том, что зарубежный инвестор все равно прав. Скандальную ситуацию для «Эха Казахстана» прокомментировал журналист и общественный деятель Олег ГУСЕВ, который первым и обратил внимание на судебный вердикт.

RATEL . KZ . «Туалеты, видеокамеры, зарплаты — что изменилось в казахстанском образовании» — В четверг, 4 июня, глава минобразования Казахстана Асхат АЙМАГАМБЕТОВ провел отчетную онлайн-встречу с населением, на которой рассказал о том, что изменилось и еще будет меняться в системе казахстанского образования в ближайшее время — Педагог не должен отвлекаться на несвойственные ему функции. Он должен понимать, что необходимо сосредоточиться исключительно на воспитании и знаниях наших детей. Поэтому нами будут предприняты и дальше все необходимые меры для того, чтобы статус педагога повысился и, в целом, будут создаваться условия для развития и поддержки наших коллег, — начал свое выступление министр образования и науки Казахстана.

AZATTYQ . ORG . ««Бесполезный профсоюз». Учителя отказываются платить членские взносы» — Более тысячи казахстанских учителей обратились с открытым письмом к министру образования и науки Асхату АЙМАГАМБЕТОВУ. Они заявили, что отказываются платить членские профсоюзные взносы, так как считают, что эта организация не защищает их права.

KAPITAL . KZ . «Сильный и свободный тенге» — Национальная валюта укрепляется – регулятор не мешает и впервые за долгое время действительно придерживается принципов свободно плавающего курса, чем вгоняет в депрессию скептиков, купивших валюту на пике в ожидании пятисот тенге за доллар после карантина. Основные драйверы роста – дешевеющий доллар, дорожающая нефть и встающий с колен российский рубль. Что нас ждет дальше?

INFORMBURO . KZ . «Пользуясь паузой, нужно переписать все налоговые режимы для МСБ» — Бизнес-омбудсмен Рустам ЖУРСУНОВ отправил предложения для улучшения бизнеса в стране госкомиссии по восстановлению экономического роста. 4 июня принял участие в первом заседании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста и внёс три предложения для улучшения бизнеса в стране, которые в настоящее время находятся на рассмотрении Правительства. Первое – это «умное» регулирование. Второе – совершенствование налогообложения малого бизнеса. И третье – снижение участия государства в экономике.

«Айдан Сулейменова: Это миф, что благотворительные фонды создают для ухода от налогов» — Президент благотворительного фонда «Аяла» Айдан СУЛЕЙМЕНОВА о том, почему казахстанцы не верят благотворительным фондам и как изменить ситуацию — Мы отчитываемся вплоть до 1 тенге. Уже четыре года подряд мы добровольно проводим аудит с привлечением компании из Big4. Финансовые отчёты о реализованных проектах, начиная с 2007 года, выложены на нашем сайте. Профессиональный благотворительный фонд гарантирует полную отчётность, прозрачность и направление собранных средств на проекты.

ZAKON . KZ . «Генпрокуратура просит казахстанцев воздержаться от участия в митингах» — Заместитель генерального прокурора Булат ДЕМБАЕВ призвал казахстанцев воздержаться от участия в мирных собраниях во время карантина. В сообщении Генпрокуратуры говорится, что с 6 июня 2020 года вводится в действие новый закон «О порядке организации и проведения мирных собраний». Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов законом предусмотрен уведомительный порядок. Отмечается, что в стране действует карантин, установленный для предотвращения заражения граждан коронавирусом. Министерство здравоохранения 4 июня 2020 года распространило обращение, в котором указано, что на период карантина в стране установлен запрет на проведение массовых публичных мероприятий, в том числе митингов. За его несоблюдение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Денис КРИВОШЕЕВ – «Нужны механизмы регулирования деятельности в природоохранных зонах» — 25 мая я опубликовал результаты расследования о передаче в аренду отдельных участков в национальных парках Алматы и области. Победителем стало ТОО «Култау и К». Компания была единственным участником тендера. Обладая гораздо большим объемом информации к публикации готовились новые статьи, но я прекратил обсуждение этого вопроса. Повторюсь, я не потерял интерес к теме. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум МИРЗАГАЛИЕВ, в беседе по телефону, сразу после выхода статьи, согласился, что поднятые в статье вопросы, требуют обсуждения и это нужно делать в открытом, прямом, личном диалоге. 2 июня мы встретились в офисе Министерства.

PETROCOUNCIL . KZ . «Нужен ли Казахстану завод по производству полиэтилена?» — Инициированный в 2007 году проект по запуску завода производству полиэтилена должны были завершить к 2016 году. Затем срок сдвинули, а в 2019 году тогда еще вице-министр энергетики Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ заявил, что ожидаемый срок старта завода по производству полиэтилена – 2026 год. Но проект стоимостью 6,8 млрд долларов США, способный трудоустроить в период строительства 6 000, а в период эксплуатации 670 человек, и в дальнейшем производить 1 250 тыс. тонн полиэтилена в год вновь оказался под угрозой задержки. В самый разгар кризиса, связанного с COVID-19 концерн Borealis официально объявил о выходе из проекта. Мы попросили разъяснить предпосылки такого решения Аскара ИСМАИЛОВА — эксперта нефтегазовой и химической отрасли.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Делают для галочки» – как акимат Акмолинской области «спасает» обанкротившихся аграриев?» — Пока акимат Акмолинской области заверяет, что в полную силу помогает проблемным хозяйствам, регулярно проводя совещания и выезжая на пашни, сами аграрии утверждают, что в глаза не видели чиновников до наших публикаций. Лишь после того как Azattyq Rýhy открыто поднял вопрос, в акимате перешли от слов к делу. Но ненадолго. Заместитель акима Ермека МАРЖИКПАЕВА лишь объехал пашни и был таков. Его визит нисколько не помог удержать технику сельхозников – судоисполнители продолжают свои набеги, говорят аграрии. Нам же, а заодно и министру сельского хозяйства, акимат области утверждает обратное – якобы все проблемы решаются. Как чиновники дезинформировали Сапархана ОМАРОВА, нас и всю общественность – в третьей части материала о проблемах фермеров. Ранее мы писали о том, что около 40 фермерских хозяйств в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях находятся на грани разорения.

CARAVAN . KZ . ««Мы на грани банкротства» — работники общепита Казахстана пожаловались на невозможные условия работы во время карантина» — Владелица одного из баров Оксана — Хотя мы открылись, расстояние между столами теперь два метра, и у меня из тридцати посадочных столов осталось шесть. На такой посадке невозможно потянуть ни арендную плату, ни зарплату сотрудников. К тому же этот масочный режим для посетителей… Мне кажется, его невозможно нормально соблюдать. Как человек должен есть в маске? Но если гость будет без неё, проверка оштрафует не его, а руководителя заведения — клиентов только предупреждают. Приходится не запускать без масок, но гости хотя бы не скандалят — понимают, что это не наши требования. В таком режиме мы сможем продержаться только до конца июня. Если ситуация не исправится, то всё. Мы на грани банкротства. Два с половиной месяца простоя.

365 INFO . KZ . «На пляж — в перчатках! Насколько выполнимы требования к бассейнам и базам отдыха?» — Владельцам баз отдыха на Капшагае едва ли не ежедневно шлют все новые и новые требования работы в условиях карантина. Предварительно новый сезон открывается 13 июня. Но предприниматели сомневаются, что открываться имеет смысл — их наделили обязанностями церберов с градусниками и рулетками в руках. Вот что рассказывает владелец одной из зон отдыха на северном побережье Капшагая. Во избежание возможного прессинга со стороны властей предприниматель пожелал сохранить свое имя инкогнито.

KZAIF . KZ . «На семи ветрах» — Можно ли охранять права ребенка в отрыве от охраны прав его родителей? Эта задача изначально лишена смысла, ведь и по-божески, и по-человечески они главные защитники своего чада. Проводить между ними водораздел означает резать по живому… именно поэтому общественный фонд, который возглавляет наша собеседница Марианна ГУРИНА, называется «Улагатты Жануя» («Благополучная семья») — Семья – это перекресток всех процессов, происходящих в государстве и обществе. Возьмем реформы в образовании. Каждый министр, а их за время независимости у нас сменилось несчетное количество, приходит со своим набором актуальных перемен. Родители хватаются за голову, пьют валерьянку и периодически звонят к нам в «Семью».

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