Решение о проведении Олимпиады в Токио планируют принять весной 2021 года

Алматы. 5 июня. КазТАГ — Окончательное решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио планируют принять весной 2021 года, и оно будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции (КВИ) в мире, передает ТАСС.

«Ориентировочно в марте 2021 года нам предстоит определиться с составом команд. Где-то в это же время организационный комитет примет определенные решения по вопросу проведения Олимпиады, которые зависят от ситуации с коронавирусом», — цитирует агентство Киодо вице-президента оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо в пятницу.

Он подчеркнул, что «пока об отмене игр говорить рано». Данный случай не является первым, когда официальный представитель японской стороны упоминает сроки принятия решения по вопросу проведения Олимпиады.

Как сообщало в четверг агентство Киодо, глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ провели встречу, в ходе которой подтвердили, что будут сотрудничать с целью оптимизации и упрощения проведения соревнований из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее сама Коикэ заявила, что сейчас рассматриваются различные варианты. При этом она подчеркнула, что необходимо добиться понимания граждан Японии и спортсменов.

Газета «Иомиури» в четверг сообщила, что власти Японии были нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако продолжающая оставаться непростой ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения игр. По данным источников издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр, также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

«Японская сторона рассматривает вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни, где они будут размещены», — следует из сообщения.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.