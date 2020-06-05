Коллекционные монеты к 75-летию Победы в ВОВ выпустил Нацбанк

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Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Коллекционные монеты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выпустил Национальный банк, сообщает пресс-служба банка.

«Коллекционные монеты «75 лет Победе» из серебра номиналом Т500, из сплава мельхиор номиналом Т100 и из сплава нейзильбер номиналом Т100 поступят в продажу с 8 июня 2020 года», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, в дизайне коллекционных монет использованы идеи победителей общереспубликанского конкурса «Создай монету Победы», проведенного Национальным Банком в рамках празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«Монеты качеством изготовления «черный proof» изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 24 гр, диаметром 37 мм, номиналом Т500, тиражом изготовления 2 тыс. штук. Монеты качеством изготовления «brilliant uncirculated» изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 гр, диаметром 33 мм, номиналом Т100, тиражом изготовления 8 тыс. штук», — отмечается в сообщении.

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