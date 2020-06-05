Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Улицу вдоль Президентского парка частично перекроют на 15 дней в Нур-Султане, сообщает пресс-служба акима города.

«В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Байтурсынова на участке от улицы Кошкарбаева до проспекта Тауелсиздик. В этой связи с 5 по 20 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке», — сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана в пятницу.

Гостям и жителям столицы рекомендовали заранее скорректировать свой маршрут во избежание заторов.