Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 5 июня. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1700,05

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 6,4.

Стоимость унции золота в евро составила 1507,77 (-16,09), а в британских фунтах – 1353,58 (-10,39).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.