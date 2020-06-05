Удачно зайти в «нужный» кабинет

Почему биржа частная, а финансирование – государственное?

Буквально в эти дни ФНБ «Самрук-Казына» устроил трэш для инвесторов. Те не то что встрепенулись, а начали паниковать. В срочном порядке, всего два часа вечером и два с половиной часа утром следующего дня были выделены на подачу заявок на SPO (вторичное размещение акций) национальной урановой компании Казатомпром.

Самое молниеносное в истории фондового рынка SPO повергло инвесторов в шок и… в размышления.

Автор Телеграм-канала Finmentor.kz, финансовый консультант Арман Батаев написал разгромный пост под заголовком «Когда же мы начнем уважать себя?». По косвенным признакам он предположил, что продажа состоится на лондонской бирже LSE.

«Самое сильное, что диссонирует, так это плевок на местный рынок. Вот государство создает МФЦА и Биржу при ней, которые пытаются затянуть в страну инвесторов. Но никто сюда не придет, если само государство в лице Самрук-Казына и нацкомпании не уважают ни локальных институционалов в лице Halyk Finance и Freedom Finance, ни местных розничных инвесторов. И те и другие вполне достойно могли бы заполнить книгу, если бы размещение проводили по-человечески. Но нет же, мы всегда смотрим на Лондон и якобы выполняя приватизацию, заодно забьем еще одни гвоздь в гроб локального рынка», — Арман Батаев оказался довольно категоричным.

При этом он привел потрясающий с точки зрения стратегии пример, когда «Saudi Aramco за счет своего размещения смогли развить локальный фондовый рынок Тадавуль и заодно притащили около 30-ти самых крупных международных инвестбанков на локальный рынок» — стоило лишь предоставить небольшие преференции и дисконт на локальный рынок.

На следующий день стало известно, что часть размещения все-таки произойдет на локальном рынке – на бирже AIX Международного финансового центра «Астана» (МФЦФ). Наш консультант слегка успокоился: не все так плохо, как он предполагал, но, к своей чести, пост не снес. Видимо, чтобы там, в Астане, имели ввиду, что уже нельзя относиться к казахстанским розничным инвесторам как ко второму сорту…

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Между тем стало известно, что администрация МФЦА в этом году получит жирный кусок из бюджетного пирога. КазТАГ опубликовало информацию со ссылкой на министерство финансов РК, что «по бюджетной программе «Целевое перечисление в АО «Администрация международного финансового центра «Астана» в 2020 году планируется направить 48,074 млрд. тенге». Уже приказ, надо полагать, подписан: минфин недавно переутвердил бюджетные программы на 2020-2022 годы.

«Согласно документу, расходы по программе «Целевое перечисление в АО «Администрация МФЦА» сопоставимы с «Текущими административными расходами» на содержание штатной численности центрального аппарата минфина, комитетов и их территориальных органов в количестве 19 868 единиц, в том числе на оплату труда дополнительных денежных выплат, сумма выплат налогов и отчислений, командировочных расходов и так далее – 61,3 млрд. тенге», — сообщило информационное агентство.

Интересно, что заставило министерство финансов с такой любовью посмотреть на МФЦА? Еще недавно, в конце года, было решено секвестировать бюджет МФЦА. «Эта финансовая организация в последующие три года получит ни много ни мало, а целых 36 млрд. тенге на свое содержание. При этом, правда, в Нур-Султане решили секвестировать бюджет сей финансовой пирамиды. Подрезали аж на 24 млрд. тенге. И никто на этой пирамиде даже не ойкнул. Видно, заложили с избытком. По принципу: «Всегда проси больше», — писала интернет-газета ЗОНАКЗ.

Секвестр произошел не на словах, а на деле. В законе о республиканском бюджет на 2020-2022 годы на целевое перечисление в АО «Администрация МФЦА» на момент написания статьи значилась сумма – 13,074 млрд.

И вот волшебным образом, приказом отдельно взятого министерства (!) эта цифра увеличивается в 3,6 раза, до 48 млрд. тенге! Причем, приказ подписывает не министр финансов, а вице-министр Берик Шолпанкулов.

Все эти известные баталии в парламенте вокруг бюджета, долгие часы, проведенные в зале заседаний, стремление хоть как-то сбалансировать бюджет, направить больше средств на действительно неотложные и важные проекты, сводятся к нулю в тиши лишь одного кабинета в министерстве финансов.

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Конечно, проект МФЦА – очень важен для страны, у которой очень плохая кровеносная система: экономика слабо диверсифицирована, крупный бизнес устраивает статус квазигосударственного, он не стремится на фондовый рынок (обещанные IPO уже много раз были отложены). Но если квази просто не хотят идти на фондовый рынок, то малый и средний бизнес для этого еще не созрел.

Неготовность локального рынка к листингу, конечно, не должна тормозить развитие МФЦА, который увидел свободную нишу на пространстве СНГ или, по крайней мере, в Центральной Азии, и занял ее. Ему предстоит долгий путь. Но почему это нужно делать за государственный, а, значит, за наш с вами счет?

По сообщениям, которые попадали в публичное пространство на этапе создания МФЦА, можно предположить, что в акционерах нашей биржи AIX значатся: Шанхайская фондовая биржа, NASDAQ, Goldman Sachs International, Фонд Шелкового пути (Китай) и др.

Официальное подтверждение этой информации, которая неизменно звучала из уст управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, найти невозможно. Даже в годовом отчете МФЦА за 2019 год, где, безусловно, должен присутствовать расклад по акционерам, его нет.

Безусловно, раскрученные биржи, обладатели многомиллиардных брендов, заинтересованы в таких проектах, как МФЦА, только на условии владения его долей. И МФЦА, со своей стороны, рассчитывал и продолжает надеяться на синергию, и передачу ценного опыта.

Так вот, если МФЦА является коммерческим проектом, то почему он финансируется из бюджета? Почему ассигнования увеличиваются по одному росчерку пера? В чем польза МФЦА для экономики Казахстана? Станет ли AIX признаваемой инвесторами площадкой? Будет ли финансовая отдача – хоть когда-то?

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У Кайрата Келимбетова, как всегда, планов громадье. Ими он недавно поделился с президентом Касым Жомартом Токаевым. Деловой разговор был выдержан в правильных тонах, и ни одна цифра в СМИ не просочилась. Впрочем, как всегда.

Чем меньше знает общественность, тем больше денег получают хорошо обоснованные прожекты. Причем, денег, которые должны быть предназначены не для них.

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