Нур-Султан. 6 июня. КазТАГ — Дожди с грозами ожидаются на западе и востоке Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – на западе и востоке местами пройдут дожди с грозами, в отдельных районах шквал, а также возможно выпадение града, остальная территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 5-10 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +5+7.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +12+14.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +31+33, ночью +18+20.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, местами с грозой, ночью в горах и предгорьях ожидаются осадки, местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду, ночью местами – туман, днем – град, местами – шквал. Днем +12+17, ночью +2+7 (на почве заморозки -1-3).

В Туркестанской области без осадков, местами ожидается ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду с пыльной бурей, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +18+23.

В Алматинской области без осадков, ночью в горах и предгорьях ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +10+15 (на почве заморозки -1-3).

В Жамбылской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +12+17.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +16+21.

В Мангистауской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +17+22.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью – дождь, местами с ргрозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +21+26, ночью +11+16.

В Карагандинской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Актюбинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +13+18.

В Атырауской области днем без осадков, ночью местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем с пыльной бурей. Днем +29+34, ночью +18+23.

В Павлодарской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +6+11.

В Акмолинской области без осадков, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Костанайской области без осадков. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +18+23, ночью +4+9.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды, значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.