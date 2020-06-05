Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Разрешенные митинги и шествия в Нур-Султане хотят ограничить до 1 тыс. участников.

«Наименование специализированного места – сквер на пересечении пр. Ш. Құдайбердіұлы и ул. А. Пушкина, предельная наполняемость – 1 тыс. человек; наименование специализированного места – площадь у здания цирка «Столичный», предельная наполняемость – 1 тыс. человек; наименование специализированного места – летняя площадка в квадрате улиц: пр. Жеңіс, пр. Абая, ул. Т. Бегельдинова и ул. Желтоқсан, предельная наполняемость – 500 человек», — говорится в приложении 1 к проекту решения маслихата Нур-Султана, представленном в пятницу.

Вместе с тем, по предлагаемому маслихатом маршруту для шествий и демонстраций в Нур-Султане хотят внести ограничение до 1 тыс. человек.

«Наименование специализированного места – аллея писателей (пр. Абая – ул. А. Сембинова) до сквера (пр. Ш. Құдайбердіұлы – ул. А. Пушкина), протяженность маршрута составляет 2055 м; предельная наполняемость 1 тыс. человек», — говорится в документе.

Также в Нур-Султане при пикетировании хотят запретить использование звукоусиливающих средств.

Проект решения маслихата Нур-Султана обещают оставить для публичного обсуждения до 19 июня.

Кроме того, нормы предельной наполняемости специализированных мест митингов и шествий в пределах 200-1000 человек зафиксированы в проектах решений маслихатов ряда регионов Казахстана.