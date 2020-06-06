Алматы. 6 июня. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 июня в 6.10 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения – 12,2. Магнитуда MPV 6,2.Координаты эпицентра 44,94° с.ш. 78,78° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Талдыкорган, Текели, Карабулак – 4 балла, Капал – 2-3 балла, Алматы – около 2 баллов», — говорится в сообщении в субботу.

В ДЧС Алматы сообщили, что оповестили соответствующие органы.

«По данным ЦОУ ДП – патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная. Звонков на линию «112» и «101» от жителей не поступало. По сообщению «Казселезащита», на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не выявлено. На руслах рек мутность в пределах нормы, протекают в нормальном режиме», — добавили в ДЧС.