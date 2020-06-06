Какие объекты намерены запретить пикетировать в Нур-Султане

Нур-Султан. 6 июня. КазТАГ – Представлен планируемый список объектов, которые планируют запретить пикетировать в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить список мест запрещенных для проведения мирных собраний, пикетов и т.д. согласно приложению 2», — говорится в проекте решения маслихата Нур-Султана.

Согласно приложению 2 намерены запретить пикеты: 1) в местах массовых захоронений; 2) на объектах железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта и прилегающих к ним территориях; 3) на территориях, прилегающих к организациям, обеспечивающим обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения; 4) на территориях, прилегающих к резиденциям президента Республики Казахстан, Первого президента Республики Казахстан – Елбасы; 5) на территориях, прилегающих к опасным производственным объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности; 6) на магистральных железнодорожных сетях, магистральных трубопроводах, национальной электрической сети, магистральных линиях связи и прилегающих к ним территориях.

«Допускается: проведение только одним гражданином и в статичной форме (без передвижения); использование плакатов, транспарантов и иные средств наглядной агитации; пикетирование не более двух часов в день в одном и том же месте у одного и того же объекта (за исключением специализированных мест для организации и проведения мирных собраний). Не допускается: проведение двух и более пикетов в одном и том же месте в одно и то же время у одного и того же объекта, за исключением специализированных мест для организации и проведения мирных собраний; использование звукоусиливающих средств; проведение пикетирования на расстоянии 150 м прилегающих территорий объектов, у которых запрещено проведение пикетирования», — сказано в приложении.

Ранее МИА КазТАГ называло список объектов, на которых власти Алматы планируют разрешить проведение митингов, а также объекты, пикетирование которых намерены запретить – в их числе и резиденции президента Казахстана и Первого президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Также стало известно, что сквер, площадь у цирка и площадку на правобережье хотят отвести под митинги в Нур-Султане.