Сквер, площадь у цирка и площадку на правобережье хотят отвести под митинги в Нур-Султане

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Нур-Султан. 6 июня. КазТАГ – Сквер, площадь у цирка и площадку на правобережье хотят отвести под митинги в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Определить следующие специализированные места для организации и проведения мирных собранийна территории города Нур-Султан: 1 сквер на пересечении улицы А. Пушкина и проспекта Ш. Құдайбердіұлы; 2 площадь у здания цирка «Столичный»; 3 площадка в квадрате проспектов Жеңіс, Абая, ул. Т. Бигельдинова и Желтоқсан. Утвердить следующий маршрут следования для проведения демонстраций и шествий: от Аллеи писателей по проспекту Абая до сквера на пересечении улицы А. Пушкина и проспекта Ш. Құдайбердіұлы», — говорится в проекте решения маслихата Нур-Султана.

При этом, в указанном сквере и на площади у цирка число участников хотят ограничить 1 тыс. человек, а на летней площадке – 500 человек. Так же цифрой в 1 тыс. человек хотят ограничить потенциальное число участников шествия по представленному маршруту.

«Представитель государственного учреждения «Управление внутренней политики города Нур-Султан» при положительном рассмотрении уведомления/заявления совместно с организатором мирного собрания/шествия выезжает на специализированное место проведения за один день для согласования порядка ведения мероприятия по вопросам: отличительного знака организаторов мирных собраний; для определения периметра и ознакомления с материально-техническими характеристиками места проведения; использования при проведении мирных собраний звукоусиливающих технических средств с уровнем звука, соответствующим законодательству Республики Казахстан, плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также транспортные средства в случаях, предусмотренных настоящим Законом; специально отведенного места для СМИ (ограничение лентой, либо ограждением; обеспечение достаточной видимости для произведения фото- видеосъемки и получения интервью); использования средств аудиовизуальной техники, а также техники для произведения видео- и фотосъемки при проведении мирных собраний; для ознакомления с маршрутом шествия с Аллеи писателей (пр.Абая – ул.А.Сембинова) до сквера (пр. Ш.Құдайбердіұлы – ул. А.Пушкина)», — сказано в приложении №1 к проекту решения столичного маслихата.

В нем же сказано, что в день проведения мирного собрания организатор и его участники: находятся на территории специализированного места в течение времени, указанного в заявлении; обеспечивают сохранность зданий, сооружений, малых архитектурных форм, зеленых насаждений, а также иного имущества; соблюдают санитарные нормы и правила техники безопасности, законодательство РК по соблюдению общественного правопорядка; носят отличительный знак организатора мирных собраний.

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Ранее МИА КазТАГ называло список объектов, на которых власти Алматы планируют разрешить проведение митингов, а также объекты, пикетирование которых намерены запретить – в их числе и резиденции президента Казахстана и Первого президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

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